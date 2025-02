Home | Inter, Inzaghi sorride: buone notizie, come giocherà contro il Napoli

Inter, Simone Inzaghi può finalmente sorridere: Marcus Thuram ha recuperato dall’infortunio alla caviglia ed è pronto a scendere in campo sabato sera contro il Napoli, in un match che potrebbe risultare decisivo per la corsa scudetto.

Marcus Thuram ha svolto l'allenamento con il resto del gruppo. A riportarlo è Sky Sport ✅️



Buone notizie quindi per l'Inter in vista dello scontro Scudetto contro il Napoli 😍#Thuram #Inter #NapoliInter #SerieA pic.twitter.com/atR9R3Un0J — SpazioInter.it (@SpazioInter) February 27, 2025

Dopo aver saltato le sfide contro Genoa e Lazio, l’attaccante francese si è allenato regolarmente con il gruppo e sarà nuovamente titolare al fianco di Lautaro Martinez, ripristinando così la temibile coppia “ThuLa”. Una notizia importante per Inzaghi, che sabato si giocherà una fetta di scudetto.

La scelta di puntare subito su Thuram, nonostante il recente stop, dimostra quanto Inzaghi lo consideri indispensabile per il gioco nerazzurro. Il numero 9 ha anche un obiettivo personale: interrompere un digiuno di gol che dura dal 19 gennaio, quando segnò contro l’Empoli nel 3-1 a San Siro.

Oltre al ritorno in campo, Thuram si presenterà con un look inedito. L’attaccante ha mostrato ai suoi follower su Instagram il nuovo stile con trecce simili a quelle di Lewis Hamilton, dettaglio che non è passato inosservato tra i tifosi.

Le scelte di Inzaghi: Inter con la formazione tipo. Per la sfida contro il Napoli, l’Inter si presenterà con l’undici titolare, dopo l’ampio turnover effettuato in occasione della sfida di Coppa Italia contro la Lazio.

Difesa a tre con Pavard, Acerbi e Bastoni davanti a Martinez.

Centrocampo con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan.

Esterni affidati a Dumfries e Dimarco, unici a disposizione vista l’emergenza in corsia.

Attacco con Lautaro Martinez e il rientrante Thuram.

Inter, Darmian ko: distrazione muscolare, nuovi esami la prossima settimana

Se da una parte l’Inter ritrova Thuram, dall’altra deve fare i conti con l’infortunio di Matteo Darmian. Gli esami effettuati all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano hanno evidenziato una distrazione muscolare al semimembranoso della coscia destra.

Il club ha comunicato che le condizioni del difensore saranno rivalutate la prossima settimana, ma certo non sarà disponibile a breve. Con l’emergenza sugli esterni, Dumfries e Dimarco saranno chiamati agli straordinari. Inzaghi, però, può consolarsi con il ritorno di Thuram: il francese è pronto a lasciare il segno in una sfida che vale tantissimo per la corsa scudetto.

