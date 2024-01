Inter, Inzaghi: “Sarà dura contro il Napoli, vogliamo il titolo”

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finalissima di Supercoppa Italiana contro il Napoli. “Partita insidiosa, loro hanno qualità. Hanno cambiato modulo, ma saremo preparati“. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finalissima di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

“È una finale, tante volte è decisa da episodi. Dobbiamo fare tanta attenzione anche perché è una finale da preparare in due giorni e mezzo, in meno di 72 ore. Ha delle insidie, però la squadra deve continuare a lavorare come ha fatto in questo periodo. Veniamo da un’ottima semifinale, giochiamo contro i campioni d’Italia che hanno vinto anche loro 3-0. In campionato hanno avuto qualche problema e hanno cambiato allenatore, ma è una squadra con una rosa lunga e tanta qualità“.

Sarebbe la quinta Supercoppa

Inzaghi ha espresso l’importanza di una vittoria in Supercoppa per l’Inter e per l’intero ambiente circostante. Ha menzionato il desiderio di ottenere la terza vittoria consecutiva, notando che questo risultato è stato raggiunto solo una volta nella storia del calcio italiano dal Milan.

Tuttavia, ha sottolineato che non sarà un compito facile. Inzaghi ha ricordato le vittorie dell’Inter nell’anno precedente contro il Milan e due anni fa contro la Juventus a San Siro. Ha concluso dicendo che la squadra desidera replicare tale successo anche contro il Napoli il giorno successivo e che sarà necessaria una grande prestazione per farlo.