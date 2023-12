Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha commentato la larga vittoria ottenuta dall’Inter nell’anticipo della quindicesima giornata di Serie A contro l’Udinese. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Simone Inzaghi dirige l’allenamento dei nerazzurri (Photo by Mattia Ozbot – Inter/Inter via Getty Images)

Vittoria convincente

Una larga e convincente vittoria, quella ottenuta dall’Inter a San Siro contro l’Udinese nel match anticipo della quindicesima giornata di Serie A. Intervenuto nel post partita, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha commentato così:

“Non era semplice, l’Udinese aveva vinto non molto tempo fa qui a San Siro contro il Milan, in questo momento è in fondo alla classifica ma ha valori superiori. Noi dovevamo tenere bene il campo perché loro hanno qualità e i ragazzi hanno interpretato benissimo il match dal 1′ al 94′, sono stati veramente bravissimi. Questa è una risposta da grande squadra: abbiamo fatto un’ottima gara e dobbiamo concentrarci solo su di noi, quello che succede su altri campi deve interessarci relativamente. Siamo abituati a giocare dopo, ma dobbiamo guardare solo a noi stessi“. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Federico Dimarco festeggia dopo aver segnato il gol (Foto di Jonathan Moscrop/Getty Images)

Pioggia di complimenti

Inzaghi ha sottolineato che è giusto apprezzare queste serate e l’avvio di stagione, evidenziando il successo nei raggiungere gli ottavi di Champions e la qualificazione al Mondiale per Club. Ha aggiunto che devono cercare di replicare tali prestazioni, considerando il sostegno costante del pubblico.

Il tecnico nerazzurro ha dichiarato che il focus è ora sul continuare a lavorare, consapevoli di affrontare presto un’altra partita cruciale, specialmente quella decisiva per il primo posto nel girone di Champions contro la Real Sociedad. Ha sottolineato l’importanza di recuperare energie fisiche e mentali in vista di questo impegno.

