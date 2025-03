Mercato, si muove l’Inter: il papà del giovane talento a cena con Javier Zanetti

Il futuro di Nico Paz si intreccia sempre di più con quello dell’Inter. Il talento del Como, in prestito dal Real Madrid, è al centro di un intreccio di mercato che potrebbe portarlo a Milano. A rafforzare questa possibilità è stata una cena molto particolare: ieri sera, Javier Zanetti ha ospitato Pablo Paz, padre di Nico ed ex compagno di squadra del vicepresidente nerazzurro nella nazionale argentina.

L’incontro, documentato sui social dalla moglie di Zanetti, Paula de la Fuente, è stato all’insegna della convivialità, ma inevitabilmente ha fatto aumentare le speculazioni sul futuro del giovane centrocampista. La volontà del 20enne sembra chiara: vuole vestire la maglia nerazzurra. Ma il cammino per arrivare alla fumata bianca è ancora lungo.

Il Como, che detiene attualmente il giocatore, ha grandi ambizioni e non vorrebbe privarsene facilmente, mentre il Real Madrid mantiene una recompra fissata a 9 milioni per la prossima estate, 10 nel 2026 e 11 nel 2027. Inoltre, il club lariano potrebbe anche rilanciare con un’offerta da 20-25 milioni per eliminare le opzioni a favore dei Blancos.

L’Inter si trova quindi davanti a un bivio: trattare con il Como, in caso di un’eventuale accelerazione dei lombardi, oppure trattare direttamente con il Real Madrid per anticipare la concorrenza e bloccare il giocatore. La chiave potrebbe essere proprio il rapporto tra Zanetti e Pablo Paz, che già sabato avevano avuto un lungo confronto in occasione della partita Como-Venezia.

La proprietà nerazzurra vede in Paz un profilo ideale per il progetto di ringiovanimento della rosa, e anche Simone Inzaghi ha dato il suo benestare. Il tecnico lo considera perfetto come mezzala offensiva, capace di dare ulteriore qualità alla squadra.

Il talento argentino, autore finora di sei gol e cinque assist in stagione, ha davanti a sé diverse opzioni: rimanere al Como, tornare al Real Madrid o accettare la corte dell’Inter. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se la cena con Zanetti sarà stata solo un piacevole incontro tra amici o il primo passo verso un futuro in nerazzurro.

Leggi anche: