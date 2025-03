Inter, Zielinski ko, quanto starà fuori: le “nuove idee” di Inzaghi per superare le difficoltà

L’Inter vive un momento particolare: i nerazzurri sono in corsa su tre fronti, ma devono affrontare un calendario terribile e i recenti infortuni non aiutano Simone Inzaghi, che si trova con gli uomini contati. L’ultimo stop, molto doloroso, riguarda Piotr Zielinski. Gli esami del centrocampista polacco hanno confermato le preoccupazioni iniziali: una distrazione del gemello mediale della gamba destra.

L’infortunio, trattandosi di un muscolo delicato come il polpaccio, prevede un periodo di recupero che potrebbe estendersi per almeno un mese e mezzo. Data la complessità del problema e l’imprevedibilità di questi tipi di infortuni, il rientro potrebbe anche slittare ulteriormente, arrivando anche dopo la prima parte di maggio, a campionato praticamente finito.

La notizia di Zielinski fuori dai giochi per almeno un mese e mezzo crea non pochi problemi a Inzaghi, che dovrà fare i conti con l’assenza di una pedina fondamentale per il suo centrocampo. L’allenatore nerazzurro dovrà quindi rivedere le sue opzioni, specialmente in vista dei prossimi impegni in campionato e del derby Coppa Italia. (continua dopo la foto)

Inzaghi sta perciò pensando a soluzioni alternative, e potrebbe essere costretto a ricorrere a Joaquín Correa adattato nel ruolo di centrocampista come soluzione d’emergenza. Un’opzione che non potrà essere utilizzata in Champions League, poiché l’argentino è stato escluso dalla lista Uefa.

Nel frattempo, ci sono anche buone notizie. Zalewski, unico acquisto nel mercato di Gennaio, è il primo giocatore che potrebbe rientrare a breve, forse già per la sfida contro l’Atalanta. L’esterno sinistro, che può essere adattato anche come interno di centrocampo, offre a Inzaghi una valida alternativa per il reparto mediano.

Inter, Simone Inzaghi in difficoltà

Per quanto riguarda gli altri infortunati, i tempi di recupero sono più lunghi. Dimarco e Darmian sono destinati a rientrare solo dopo la sosta, creando ulteriori difficoltà per Inzaghi che, senza un centrocampista di qualità come Zielinski, dovrà essere creativo nelle sue scelte.

Inoltre, resta l’incognita legata alla possibile convocazione di Dimarco per la Nazionale: la società nerazzurra sta lavorando dietro le quinte per evitare rischi inutili, con l’intenzione di preservare il giocatore da un possibile aggravamento dell’infortunio.

L’Inter sta attraversando un periodo complesso, con l’infortunio di Zielinski che complica ulteriormente una stagione già delicata. Inzaghi dovrà trovare soluzioni alternative per mantenere la competitività della squadra nelle competizioni ancora in corso. Le prossime settimane diranno come la squadra si adatterà alle assenze, ma le opzioni per il centrocampo e la fascia sinistra restano limitate.

