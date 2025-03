Home | Atalanta… e non solo: Arrigo Sacchi dice la sua sulla lotta scudetto

La vittoria dell’Atalanta in casa della Juventus è stata una dimostrazione di superiorità netta, tanto da spingere Arrigo Sacchi a definirla una vera e propria lezione di calcio. La squadra di Gian Piero Gasperini ha dominato i bianconeri con un gioco aggressivo e organizzato, dimostrando che anni di lavoro e continuità pagano.

Nella conferenza stampa infuocata alla vigilia di Lecce-Milan, Sergio Conceiçao ha chiamato in causa anche Arrigo Sacchi 😯#Conceicao #Sacchi #Milan pic.twitter.com/UPVE5WP16u — Rompipallone.it (@Rompipallone_) March 7, 2025

Sacchi elogia il lavoro del tecnico bergamasco, sottolineando come l’Atalanta abbia mantenuto lo stesso livello anche cambiando interpreti nel corso degli anni. Da Ilicic e Gomez a Lookman, Retegui e De Ketelaere, la squadra continua a seguire una filosofia precisa, basata su ritmo, pressing e qualità offensiva.

Secondo l’ex tecnico del Milan, questa vittoria esclude la Juventus dalla corsa scudetto, riducendo la lotta a un terzetto composto da Inter, Napoli e Atalanta. Per Sacchi, la Juventus dovrà ora concentrarsi sulla lotta per il quarto posto.

La sconfitta è pesante, ma la scelta di Thiago Motta come allenatore per il futuro rappresenterebbe un segnale positivo. Secondo il tecnico di Fusignano serviranno tempo e pazienza per costruire una squadra competitiva.

Arrigo Sacchi, una lotta scudetto avvincente

L’Inter ha faticato più del previsto contro il Monza, ma Sacchi invita a considerare il dispendio di energie della Champions League. La rimonta da 0-2 dimostra però il carattere della squadra di Simone Inzaghi, che secondo l’ex CT ha tutte le qualità per competere su tre fronti: scudetto, Champions e Coppa Italia. L’importante sarà gestire le forze per non arrivare scarichi nel finale di stagione.

Dopo un periodo difficile, il Napoli è rimasto vicino alla vetta con la vittoria sulla Fiorentina. Sacchi sottolinea come Antonio Conte sia riuscito in poco tempo a trasmettere ai giocatori la sua grinta e le sue idee di gioco. La sfida sarà ora ritrovare quella fluidità e freschezza che ha caratterizzato l’inizio della stagione, aspetto determinante nella volata finale per il titolo.

La corsa scudetto entra nel vivo: l’Atalanta ha mandato un segnale forte, ma sarà una battaglia fino all’ultimo. Domenica a Bergamo, contro l’Inter, arriveranno ulteriori risposte per il sogno tricolore della squadra di Gasperini.

Leggi anche: