Inter, guai per Calhanoglu: i risultati degli esami, quante partite dovrà saltare

Inter, dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa contro il Milan, Inzaghi deve fare i conti con un’altra cattiva notizia: l’infortunio di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, costretto ad abbandonare il campo anzitempo, ha subito accertamenti che hanno escluso lesioni, ma la sua condizione resta da monitorare. Di certo salterà il Venezia, ma è a rischio anche il match di mercoledì contro il Bologna.

🇹🇷 #Calhanoglu non partirà per Venezia, resta da capire se potrà giocare già mercoledì contro il Bologna.



[@FcInterNewsit] https://t.co/4ZFBYbEDJy — Piacere, tifo Inter! (@piacere_inter) January 8, 2025

La società nerazzurra ha diffuso una nota per chiarire l’entità dell’infortunio: “Hakan Calhanoglu si è sottoposto questo pomeriggio ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami non hanno evidenziato lesioni muscolari, ma una lieve elongazione agli adduttori della coscia destra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno”.

Pur scongiurando problemi più seri, l’elongazione agli adduttori terrà Calhanoglu sotto osservazione per alcuni giorni, lasciando in dubbio la sua disponibilità per i prossimi impegni. All’infortunio del centrocampista turco si aggiunge l’indisponibilità di Joaquín Correa, un’ulteriore tegola per Simone Inzaghi.

Inter, non solo Calhanoglu: altri problemi per Inzaghi

Il tecnico nerazzurro si trova così a dover affrontare una situazione delicata, anche per il nervosismo crescente di Frattesi e le difficoltà di Asslani. La sconfitta contro i rivali del Milan, unita ai problemi fisici di due giocatori importanti, rende il clima in casa nerazzurra particolarmente teso.

Simone Inzaghi sarà chiamato a gestire questa fase complessa, cercando di mantenere alta la concentrazione e recuperare al più presto gli infortunati per confermare le ambizioni dell’Inter, attesa da un vero e proprio tour-de-force fra campionato e Champions.

