Inter, Goldman Sachs propone due compratori a Oaktree. Gli scenari possibili

Inter, secondo quanto pubblicato oggi da Carlo Festa sul Sole 24 Ore ci potrebbero essere grosse novità per il futuro del club. Dallo scorso maggio, la proprietà dell’Inter è ufficialmente nelle mani del fondo statunitense Oaktree. L’operazione è stata il culmine di un prestito di 275 milioni di euro che il fondo di investimento aveva concesso a Suning nel 2021.

Ora, a pochi mesi dal cambio di proprietà, ci sono novità con scenari di una futura vendita già considerati possibili. Va detto che Oaktree non ha ancora risolto il dubbio tra una cessione a breve termine e una permanenza più lunga per massimizzare il valore dell’investimento.

Secondo Carlo Festa, Oaktree potrebbe optare per un orizzonte minimo di tre anni, quindi fino al 2027, per cercare di valorizzare ulteriormente il club. Il fondo però valuta anche la possibilità di vendere anticipatamente, a patto che emerga un’offerta interessante.

Nonostante non ci sia ancora una decisione definitiva, il processo di esplorazione per trovare possibili acquirenti è già iniziato. Si tratta di un mandato esplorativo che coinvolge Goldman Sachs e altre banche d’affari. Secondo i rumors, almeno due proposte sarebbero gia arrivate a Milano, anche se le trattative non hanno finora portato a un’offerta concreta.

Il contesto finanziario resta comunque dinamico, e Oaktree potrebbe considerare una cessione se si presentassero interlocutori con una visione solida per il futuro del club. In questa ottica ha un ruolo importante Alejandro Cano, manager spagnolo appassionato di calcio, responsabile della strategia Global Opportunities del fondo.

Cano sarebbe favorevole a una permanenza fino al 2027, poiché ritiene che solo con un impegno di almeno tre anni sarà possibile costruire un valore stabile per la società nerazzurra.

Resta quindi da vedere se il fondo deciderà di puntare su una gestione prolungata oppure se preferirà monetizzare il valore dell’investimento con una vendita anticipata. I prossimi mesi saranno fondamentali per delineare il destino del club.

