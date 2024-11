Inter e Milan, Stadio Meazza: c’è il prezzo, quanto costerà l’acquisto ai due club

Inter e Milan hanno finalmente ottenuto una risposta. L’Agenzia delle Entrate ha infatti reso noto il valore di San Siro: 197 milioni di euro per lo stadio Giuseppe Meazza e per i terreni circostanti. I due club milanesi, che avevano manifestato interesse per l’acquisizione dell’area, hanno ricevuto il documento ufficiale con la valutazione.

Ora la palla passa nelle mani delle due società, che dovranno decidere come procedere con la possibile acquisizione. Il valore di 197 milioni di euro è il primo passo importante verso la definizione del futuro di uno degli impianti calcistici più iconici al mondo.

Dopo la manifestazione d’interesse presentata dai due club al Comune di Milano, le squadre hanno ricevuto ufficialmente la cifra da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma senza alcun vincolo di acquisto. Questo significa che, pur avendo in mano il documento, Inter e Milan non sono obbligate ad acquisire l’area.

Inter e Milan, ora si attende la scelta dei club

Nelle prossime settimane i club dovranno presentare una richiesta formale per accedere agli atti e ottenere i dettagli completi dei documenti relativi alla valutazione. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha recentemente parlato di “ultima chance” per definire il futuro dello stadio, sottolineando che in caso di acquisizione, la gestione dell’impianto passerà interamente nelle mani di Inter e Milan.

Nonostante ci siano diverse opzioni sul tavolo, al momento l’ipotesi più concreta sembra essere quella di una demolizione del Meazza o di un suo completo rinnovamento, con la costruzione di un nuovo stadio nell’area circostante, attualmente occupata da spazi verdi.

Il processo di trasformazione di San Siro potrebbe quindi segnare una nuova fase per il calcio milanese, ma le decisioni definitive sono ancora lontane. Con la valutazione ufficiale in mano, ora spetterà alle due società decidere se procedere con l’acquisizione dell’area e avviare il progetto di rinnovamento o se esplorare altre soluzioni per il futuro dell’impianto.

