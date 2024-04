L’Inter ha battuto l’Empoli per 2-0 nella trentesima giornata di Serie A giocata allo stadio San Siro di Milano. I gol sono stati segnati da Federico Dimarco al 5′ e Alexis Sanchez all’81’. L’Empoli ha ricevuto due cartellini gialli, uno a Nicolò Cambiaghi al 65′ e uno a Liberato Cacace all’89’. Non ci sono stati cartellini rossi.

Il tabellino della gara

Inter (3-5-2): Audero – Pavard, Acerbi, Bastoni – Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Lautaro, Thuram

Empoli (3-4-2-1): Caprile – Bereszynski, Walukiewicz, Luperto – Gyasi, Marin, Bastoni, Pezzella – Zurkowski, Cambiaghi – Niang

I migliori momenti di Inter-Empoli

L’Inter e l’Empoli si sono affrontate in una partita che ha regalato spettacolo. Al 4′, Pavard ha crossato in area, Lautaro ha tentato di deviare di testa, ma la difesa dell’Empoli ha liberato l’area. Un minuto dopo, è arrivato il gol dell’Inter: Dimarco ha ricevuto un cross di Bastoni e ha insaccato. L’Empoli ha provato a reagire e al minuto 11 Zurkowski ci ha provato dalla distanza, ma la palla è finita alta sopra la traversa. Al 16′, Mkhitaryan ha servito Thuram, che per poco non è riuscito a raggiungere la palla. Al 19′, Bastoni ha colpito il palo. Lautaro ci ha provato al 23′, ma Caprile ha bloccato. Marin ha concluso dalla distanza al 27′, ma Audero ha deviato in angolo. Mkhitaryan ci ha riprovato al 37′, ma la sua conclusione è stata deviata in angolo. Cambiaghi ha tentato la conclusione dalla distanza al 40′, ma Audero ha bloccato. Il primo tempo si è concluso senza minuti di recupero e senza sostituzioni. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Giocatori dell’Inter esultano dopo un gol segnato all’Atalanta a San Siro

La ripresa è iniziata con l’Inter che ha spinto subito sull’acceleratore. Barella ha crossato in area, Bereszynski ha salvato di testa prima dell’arrivo di Thuram. Luperto ci ha provato dalla distanza, ma la palla è finita a lato. Barella ha calciato rasoterra, ma la palla si è spenta alla destra di Caprile. L’Inter ha forzato, l’Empoli ha iniziato a far fatica a contenere i nerazzurri. Niang e S.Bastoni hanno scambiato in velocità, ma S.Bastoni ha mandato alto sopra la traversa. Lancio in profondità per Pavard che ha calciato di prima dal limite, Bereszynski si è immolato ed è riuscito a mandare in angolo.

Cambiaghi ha ricevuto il primo cartellino giallo del match. Lautaro ha provato a danzare sul pallone e a calciare ad incrociare dal limite, ma Caprile ha bloccato. Doppio cambio nell’Inter: sono entrati Asllani per Calhanoglu e Carlos Augusto per Dimarco. Altro doppio cambio nell’Inter: è entrato A.Bastoni per Dumfries e Sanchez per Lautaro. Azione travolgente dell’Inter con Pavard che ha provato la botta dalla distanza, palla alta.

Sanchez ha segnato su assist di Dumfries! Cancellieri per Gyasi nell’Inter, Destro per Niang. Mkhitaryan è uscito per Frattesi. Cacace ha ricevuto il cartellino giallo per fallo su Pavard. L’arbitro ha annunciato 4 minuti di extra time. La partita si è conclusa con la vittoria dell’Inter per 2-0 sull’Empoli.

I prossimi appuntamenti di Inter ed Empoli

Dopo la partita, l’Inter è rimasta prima in classifica, mentre l’Empoli è passata dalla diciassettesima alla diciottesima posizione.

Inter

Giocherà il 8 aprile contro l’Udinese a Udine nel campionato Serie A

Giocherà il 14 aprile contro il Cagliari a Milano nel campionato Serie A

Giocherà il 22 aprile contro il Milan a Milano nel campionato Serie A

Empoli

Giocherà il 6 aprile contro il Torino a Empoli nel campionato Serie A

Giocherà il 13 aprile contro il Lecce a Lecce nel campionato Serie A

Giocherà il 20 aprile contro il Napoli a Empoli nel campionato Serie A

Dimarco e Sanchez regalano la vittoria all’Inter

Federico Dimarco è attualmente il 36esimo marcatore nella Serie A, avendo segnato 5 goal durante la stagione.

Alexis Sanchez è attualmente il 100esimo marcatore nella Serie A, avendo segnato 2 goal durante la stagione.