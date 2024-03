Calciomercato Inter, anche Giacomo Raspadori nel mirino per l’attacco. Mancano ancora 12 gare prima del termine del torneo di calcio di Serie A per la stagione 2023/24. Le squadre già stanno pensando al calciomercato estivo e a come poter riorganizzare le proprie rose per la prossima stagione sportiva. In modo particolare in queste ore sta facendo rumore il calciomercato dell’Inter. I nerazzurri sono pronti a rinforzare l’attacco e tra i candidati più idonei sembra esserci il nome di Giacomo Raspadori. (Continua a leggere dopo la foto)

Non solo Taremi per rafforzare l’attacco, l’Inter ha messo nel mirino anche Giacomo Raspadori, 24 anni, attaccante del Napoli e della Nazionale di Spalletti. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport con i suoi 24 anni appena compiuti, l’attaccante di Bentivoglio è ancora in una fase di crescita della sua carriera, con mezzi evidentemente ancora da scoprire e da far esplodere. Il suo percorso a Napoli si è complicato e cambiare maglia in estate potrebbe aiutarlo a rilanciarsi. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, in nerazzurro potrebbe essere gettato nella mischia in qualsiasi situazione, sfruttandolo sia da prima che da seconda punta.