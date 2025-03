Inter e Napoli, parla il calendario: chi è la favorita per lo scudetto

Otto giornate al termine, una lotta serrata per lo Scudetto e due squadre pronte a giocarsi tutto fino all’ultimo respiro. L’Inter di Simone Inzaghi guida la classifica con tre punti di vantaggio sul Napoli di Antonio Conte, che sogna di riportare il tricolore sotto il Vesuvio. Chi ha il cammino più agevole? Analizziamo nel dettaglio le partite che attendono nerazzurri e azzurri.

🇮🇹#Inter e #Napoli, la corsa scudetto: il calendario delle ultime otto giornate https://t.co/gvmPgtdMuf — Corriere dello Sport (@CorSport) March 31, 2025

Il Calendario dell’Inter: un percorso ricco di insidie

L’Inter dovrà affrontare un finale di stagione con diverse partite complicate, tra sfide ad alta intensità e scontri con squadre di bassa classifica.

Le partite più difficili per l’Inter

Due trasferte pesanti attendono i nerazzurri: la sfida contro il Bologna di Vincenzo Italiano (20 aprile), squadra in lotta per la Champions, e quella contro il Torino (11 maggio), sempre ostico in casa. A queste si aggiungono due big match a San Siro: contro la Roma (27 aprile) e la Lazio (18 maggio), squadre in piena corsa Champions.

Gli impegni più semplici per Inzaghi



Sulla carta, l’Inter può contare su quattro gare più abbordabili: le sfide casalinghe contro Cagliari (13 aprile) e Verona (4 maggio), oltre alle trasferte contro Parma (la prossima giornata) e Como (25 maggio).

Il Calendario del Napoli: un cammino più morbido

Il Napoli, rispetto all’Inter, sembra avere un calendario meno impegnativo, con un minor numero di scontri diretti e più gare contro squadre di bassa classifica.

Le partite più difficili per i partenopei

Il match chiave sarà la trasferta a Bologna (6 aprile), campo sempre complicato e con i rossoblù in corsa per un posto in Champions.

Le partite di media difficoltà per Conte

Il Torino arriverà al Maradona (27 aprile) e cercherà di fare punti contando sulla fase difensiva, mentre la trasferta di Parma (18 maggio) potrebbe rivelarsi più insidiosa del previsto se sarà decisiva per la salvezza degli emiliani.

Gli impegni più semplici del Napoli

Il Napoli ha ben cinque partite contro squadre di bassa classifica: le trasferte con Monza (20 aprile), Lecce (4 maggio) e Cagliari (25 maggio), oltre agli impegni casalinghi contro Empoli (13 aprile) e Genoa (11 maggio).

Guardando il calendario, dunque, il Napoli sembra avere un vantaggio: gli azzurri devono affrontare solo una grande squadra (il Bologna), mentre l’Inter ha almeno quattro impegni di alto livello. Inoltre, i nerazzurri saranno impegnati su più fronti, tra campionato e coppe, con un dispendio di energie che potrebbe pesare nelle ultime giornate.

Se il Napoli riuscirà a non perdere punti contro le squadre medio-piccole, la pressione sull’Inter potrebbe diventare un fattore decisivo in una situazione così delicata. La corsa Scudetto è apertissima, ma il calendario sembra sorridere ai partenopei. E c’è anche la possibilità che le due squadre finiscano appaiate, il che porterebbe a uno spareggio che probabilmente si giocherebbe a San Siro per la differenza reti, visto che gli scontri diretti sono in perfetta parità.

Leggi anche: