Napoli troppo forte per il Milan, gli uomini di Conte tengono il passo dell’Inter

Il Napoli per mantenere il passo dell’Inter in vetta alla classifica, il Milan per non perdere le ultime speranze di raggiungere, se non il quarto posto, almeno una posizione utile per partecipare alle prossime Coppe Europee. Conte perde McTominay e schiera al suo posto Gilmour, a sorpresa rientra Neres dall’inizio. Le scelte di Conceicao fanno a dir poco discutere: fuori Leao e Gimenez, Abraham unica punta e Joao Felix fra i titolari.

🚨🇮🇹 GOAL | Napoli 1-0 AC Milan | Matteo Politano



MATTEO POLITANO OPENS THE SCORING FOR NAPOLI !!!!!!!!!!!pic.twitter.com/UFxgZrRzZ0 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 30, 2025

Passano pochi minuti e il Napoli è già avanti: geniale imbucata di Di Lorenzo per Politano che si infila indisturbato nella difesa rossonera e insacca. 1-0 per il Napoli e Maradona in estasi. Il Milan prova a reagire ma non crea occasioni. Invece è la squadra di Conte a rendersi pericolosa con una deviazione di Anguissa dopo l’ennesima percussione sulla fascia destra. Felix non riesce a dare supporto difensivo e su quella fascia il Napoli fa ciò che vuole.

Dopo 20 minuti sono già due i gol di vantaggio per gli Azzurri: il Milan commette una serie di errori inconcepibili per una squadra di Serie A, perde un pallone sanguinoso sulla sua trequarti e la difesa combina un disastro difficile da concepire: i due centrali escono entrambi lasciando completamente solo Lukaku a pochi metri dalla porta, Walker lo tiene in gioco e il centravanti belga ha tutto il tempo per battere di nuovo Maignan, sia pure con un tiro “sporco”.

Chi si aspetta una reazione dei rossoneri resta deluso. Il Milan è una squadra slegata e impalpabile, mentre gli uomini di Conte si rendono di nuovo pericolosi in diverse occasioni. Il primo tempo si chiude sul 2-0, e Conceicao corre ai ripari mettendo in campo una formazione più sensata, con Leao e poi Chukwueze per mettere un po’ di pressione al Napoli. Fuori un Joao Felix davvero impalpabile.

Di sicuro è un Milan diverso, con Leao che fa correre un brivido sulla schiena dei napoletani con un tiro-cross con non trova il piede giusto per la deviazione. I rossoneri cercano di attaccare e il Napoli si difende senza troppi affanni fino al 71′ quando la squadra di Conceicao ha l’occasione di riaprirla con un rigore fischiato per un fallo piuttosto netto di Theo Hernandez.

Napoli per lo scudetto, Milan ormai fuori dalla corsa Champions

Sul dischetto va Gimenez che però tira malissimo, con Meret che si era mosso con un certo anticipo, e consegna la palla al portiere avversario con un rasoterra molle e nemmeno angolato. Per i rossoneri è un duro colpo, perché un gol in quel momento avrebbe se non altro riaperto la partita. Cosa che invece riesce al subentrato Jovic all’85’ con una deviazione da pochi passi su cross di Theo. Poi Reijnders alza troppo un tiro dal limite sul quale si poteva sicuramente fare di meglio.

Nel finale Conte inserisce due difensori: il recupero è per cuori forti, ma alla fine l’allenaotore dei partenopei sorride: l’Inter rimane a 3 punti e la corsa scudetto è apertissima. Il Napoli ha giocato una partita intelligente ed efficace fino a dieci minuti dalla fine. Per il Milan sfumano le ultime speranze di quarto posto, le avversarie per la corsa verso l’Europa hanno vinto e ora la situazione si fa veramente difficile, in attesa del derby di Coppa Italia che resta forse l’unica porta per l’Europa.

Per i tifosi rossoneri resta una domanda sul perché Conceicao abbia scelto una formazione iniziale così sconclusionata e perché abbia rinunciato ancora una volta a Leao, che non ha giocato una partita indimenticabile ma sicuramente con il suo ingresso ha rivitalizzato i suoi. Mentre Joao Felix dopo la gara di stasera sembra sempre più lontano dal Milan del futuro.

