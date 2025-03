Inter, allarme Lautaro Martinez: le notizie che filtrano dall’Argentina

Inter, suona l’allarme per le ultime notizie provenienti dall’Argentina che riguardano il capocannoniere del campionato della scorsa stagione. Dopo Marcus Thuram, costretto a lasciare il ritiro della Francia per un problema alla caviglia, anche Lautaro Martínez deve fare i conti con qualche guaio fisico.

L’attaccante dell’Inter è arrivato in ritiro con la sua Nazionale lamentando un sovraccarico muscolare al flessore, lo stesso che lo aveva costretto a impacchi di ghiaccio nel finale di Atalanta-Inter. Il problema fisico di Lautaro non sembra preoccupante, ma lo staff medico della Selección lo valuterà giorno per giorno per evitare rischi inutili.

Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino Olé, il ct Lionel Scaloni sarebbe orientato a risparmiarlo nella sfida contro l’Uruguay – in cui mancherà anche Lionel Messi – per preservarlo in vista del big match contro il Brasile, in programma nella notte tra martedì e mercoledì.

Inter, Lautaro ha qualche problema muscolare

Per quanto riguarda gli impegni dell’Inter, al momento non ci sono segnali di allarme: il sovraccarico muscolare non dovrebbe mettere in dubbio la sua presenza contro l’Udinese alla ripresa del campionato. Ma ad Appiano c’è grande attenzione per l’evolversi della situazione.

Se Lautaro dovesse giocare contro il Brasile, infatti, la situazione potrebbe avere un’evoluzione poco favorevole a un suo impiego in una gara che si gioca solo pochi giorni dopo. Il club nerazzurro perciò dovrà valutare lo stato del suo campione con grande attenzione.

Anche se quello di Lautaro Martinez sembra essere più un affaticamento che un vero e proprio infortunio, il tour de force che attende l’Inter a partire da subito dopo la sosta, con una serie di partite da brividi da disputare ogni tre giorni, suggerisce prudenza.

