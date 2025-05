Inter, il capitano forza i tempi per il Barcellona: cosa filtra da Appiano su Lautaro e Pavard

Inter, Lautaro Martinez stringe i denti per esserci nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona. Dopo giorni di cautela a causa di un’elongazione ai flessori della coscia sinistra, il capitano nerazzurro sembra avviato verso il recupero. L’ultima parola spetta al provino previsto per oggi, ma le sensazioni – almeno quelle personali – sono positive.

Sky – Inter-Barça, Lautaro ci crede: le ultimissime da Appiano. Pavard ci sarà https://t.co/xSLV3bMnzD — Fcinter1908 (@fcin1908it) May 5, 2025

L’importanza della partita, per giocatori e tifosi nerazzurri, è enorme. L’Inter si gioca l’accesso alla finale della più importante competizione europea contro la squadra catalana, una corazzata considerata da tutti i bookmakers la favorita alla vittoria finale in Champions. La parata di talenti che i blaugrana possono schierare, in effetti, fa tremare le vene ai polsi.

Nonostante questo, il 3-3 dell’andata in Spagna ha mostrato un’Inter che non si vuole arrendere e, anzi, farà di tutto per sovvertire il pronostico. I nerazzurri contano molto sulla spinta dei 75.000 di San Siro, consapevoli che la gara sarà durissima e che passare sarebbe un’impresa. Ma uniti da un sogno comune che spinge ogni giocatore a superare i propri limiti. A partire dal capitano.

Domenica sera, Lautaro ha pubblicato un post eloquente: foto di spalle mentre si allena, muscoli in vista, e due emoji a corredo: una clessidra (il tempo che scorre) e una batteria (la ricarica in corso).

Marcus Thuram, suo compagno di reparto, non ha perso tempo a rispondere con l’emoji di una sveglia, quasi a sancire il conto alla rovescia per il ritorno della “ThuLa”.

Il piano della società e dello staff è chiaro: decidere il minutaggio di Lautaro solo all’ultimo momento, in base alle sue sensazioni, ai riscontri medici e all’importanza della sfida. Che sia titolare o arma a gara in corso, la presenza in distinta del capitano avrebbe comunque un grande significato per tutti. I provini, in realtà, saranno due: uno oggi, l’altro appena prima della partita.

Se Lautaro non dovesse partire dal 1’ sarà Taremi a guidare l’attacco, ma Inzaghi sa bene quanto possa fare la differenza il Toro anche se dovesse entrare dalla panchina a partita in corso. La sua intesa con Thuram sinora ha sospinto i nerazzurri, e quando uno dei due è mancato la squadra ha pagato l’assenza in termini di gioco e di risultati.

Nel frattempo, però, arriva un’altra notizia importante in casa Inter: Benjamin Pavard ha recuperato pienamente dall’infortunio e sarà regolarmente a disposizione contro il Barcellona. Un rientro fondamentale per garantire solidità alla retroguardia e offrire un’opzione tattica in più a Simone Inzaghi.

Le due squadre si preparano a vivere una sfida che comunque vada avvicinerà una delle due alla gloria. Il Barcellona cercherà di sfondare le difese nerazzurre con la sua impressionante forza offensiva, mentre l’Inter tenterà di colpire la retroguardia non impeccabile dei blaugrana. E ora, dopo tanti discorsi, parlerà il campo. Con Lautaro? I tifosi se lo augurano.

