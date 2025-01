Home | Inter, brutte notizie per Thuram: ora il forfait in finale di Supercoppa è sempre più probabile

Inter, aggiornamenti su Marcus Thuram: l’attaccante è a forte rischio per il derby di Supercoppa contro il Milan. L’Inter ha comunicato sul proprio sito ufficiale le condizioni di Marcus Thuram, costretto a uscire all’intervallo durante la semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta.

Le condizioni di Marcus Thuram — Inter ⭐⭐ (@Inter) January 4, 2025

Il comunicato ufficiale

L’attaccante francese ha riportato una lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra, rendendo altamente improbabile la sua presenza nel derby contro il Milan in programma lunedì, valido per il trofeo. Così recita il comunicato ufficiale dell’Inter: “Marcus Thuram si è sottoposto questo pomeriggio a Riyadh ad accertamenti strumentali. Gli esami hanno evidenziato una lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata nella giornata di domani.”

La situazione sarà monitorata costantemente, ma l’assenza del centravanti rappresenta una tegola per Simone Inzaghi in vista di un match cruciale come la finale contro i cugini rossoneri.

Leggi anche: