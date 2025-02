Home | Inter, apprensione per Thuram in vista del big match con la Juventus: le ultime novità sulle condizioni dell’attaccante

Inter, il recupero di Marcus Thuram prosegue in modo cauto, dopo l’infortunio alla caviglia rimediato durante il match contro la Fiorentina. L’attaccante francese, che aveva dovuto lasciare il campo al 28′ per una botta alla caviglia sinistra, sta seguendo un allenamento personalizzato per proteggere la parte lesionata e spera di poter essere pronto per il delicato incontro di domenica sera contro la Juventus.

Nonostante il dolore che persiste, c’è ottimismo riguardo alla sua disponibilità per il Derby d’Italia. Giovedì, come già accaduto nei giorni precedenti, Thuram ha svolto un allenamento differenziato, confermando che il dolore alla caviglia non è ancora del tutto smaltito.

Simone Inzaghi nutre fiducia per il suo recupero, sebbene non si possa escludere che il giocatore non arrivi al 100% di forma per la sfida contro la Juventus. Anche se il francese dovesse rientrare in gruppo solo sabato, è comunque difficile immaginare che Inzaghi si privi della sua presenza, considerando le difficoltà di altri attaccanti.

Inter, la situazione degli infortunati

Infatti, Taremi non ha ancora convinto appieno, mentre Arnautovic (autore del gol decisivo contro la Fiorentina) ha subito un altro infortunio e Correa è appena rientrato dopo settimane di inattività.

Per quanto riguarda gli altri giocatori che avevano accusato qualche problema fisico dopo la partita con la Fiorentina, Alessandro Bastoni ha smaltito l’affaticamento che lo aveva costretto a uscire nel secondo tempo, e quindi sarà disponibile per la trasferta di Torino.

Buone notizie anche per Denzel Dumfries, che ha scontato la giornata di squalifica e potrà tornare in campo, mentre Federico Dimarco, che aveva accusato un attacco febbrile, ha pienamente recuperato e sarà arruolabile per domenica.

L’Inter si prepara al match con la Juventus con cautela, monitorando attentamente il recupero di Thuram. Nonostante le difficoltà, il francese potrebbe essere presente nel Derby d’Italia. Inzaghi avrà a disposizione una rosa quasi al completo, con solo alcuni acciacchi da tenere sotto controllo, e potrà contare su un gruppo pronto per dare battaglia a Torino.

