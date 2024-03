Indian Wells, il tabellone completo: ecco gli avversari di Sinner e degli azzurri

Indian Wells tabellone. Tutto pronto per il primo Masters 1000 della stagione. Il torneo prenderà il via il prossimo 6 marzo e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport. Gli organizzatori hanno ufficialmente sorteggiato il tabellone, che vede in campo ben sei azzurri nel torneo maschile e cinque azzurre nel torneo femminile. (Continua…)

Tutto su Indian Wells

L’Indian Wells Masters è un torneo di tennis maschile e femminile, di categoria rispettivamente 1000 e WTA 1000. La competizione si svolge nel mese di marzo sui campi in cemento dell’Indian Wells Tennis Garden di Indian Wells, California. È stato votato come miglior torneo di categoria dal 2014 al 2023. Quest’anno il torneo prenderà il via il 6 marzo e nelle ultime ore è stato sorteggiato il tabellone del torneo maschile e del torneo femminile. (Continua…)

Indian Wells tabellone torneo maschile

È stato sorteggiato il tabellone del torneo maschile di Indian Wells, che vede impegnati ben sei tennisti italiani. A guidare la truppa ci sarà Jannik Sinner, n°3 del mondo ed esentato al debutto con un bye. Il tennista esordirà direttamente al 2° turno contro il vincente tra Kokkinakis e Giron e si trova nella metà occupata da Carlos Alcaraz. Jannik è a caccia del 2° posto del ranking ATP, occupato proprio dallo spagnolo. Gli accoppiamenti degli italiani al 1° turno:

SINNER – bye (al 2° turno Kokkinakis-Giron)

MUSETTI – bye (al 2° turno Van de Zandschulp-Shapovalov)

SONEGO – Kecmanovic

ARNALDI- Van Assche

COBOLLI- Carballes Baena

FOGNINI (WC) – Zapata Miralles

Indian Wells, le avversarie delle tenniste azzurre

È stato sorteggiato ovviamente anche il tabellone del torneo femminile di Indian Wells, che vede impegnate ben cinque tenniste azzurre. Questi gli accoppiamenti delle italiane al 1° turno del WTA:

GIORGI – Boulter

COCCIARETTO – Stearns

TREVISAN – Parry

BRONZETTI – Frech

PAOLINI – Bye (al 2° turno Rus Bandiera dei Paesi Bassi/Maria Bandiera tedesca)