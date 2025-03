Terribile schianto in bus, chi sono gli italiani morti nell’incidente – Sono il 39enne Marco Curcio e la 52enne Karen Demozzi i due turisti italiani morti oggi nello schianto del bus in Kenya, nel quale sono rimasti feriti anche altri quattro connazionali. Secondo quanto ricostruito dal nostro Ministero degli esteri, il milanese Marco Curcio è morto sul colpo nell’incidente stradale del minibus su cui viaggiavano i 6 connazionali mentre la 52enne trentina è deceduta in seguito al trasporto in un ospedale di Mombasa. Di seguito tutti i dettagli sull’incidente in Kenya. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Aereo si schianta in montagna ma accade l’incredibile

Leggi anche: Politica italiana in lutto: “Resterà nel cuore di tante persone”

Terribile schianto in bus, chi sono gli italiani morti nell’incidente

Le due vittime italiane del terribile incidente in Kenya stavano trascorrendo con i loro parenti le vacanze organizzate da un tour operator (italiano) in uno dei resort della località turistica di Diani Beach. Si tratta di una delle destinazioni africane più note al mondo per le sue spiagge bianche e il mare cristallino a poca distanza da Mombasa. La tragedia si è verificata durante uno spostamento in minivan quando il pulmino pare sia uscito fuori strada. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Pietro Orlandi, l’appello disperato a Papa Francesco: cosa succede

Leggi anche: Papa Francesco, finalmente la notizia che tutti stavamo aspettando

Incidente in Kenya, chi erano le due vittime italiane

La Farnesina ha comunicato che sono in corso verifiche per determinare la causa dell’incidente. Le prime ipotesi parlano di una possibile uscita di strada del veicolo, che potrebbe essersi ribaltato. Stando al racconto fatto da alcuni testimoni all’Ansa, il pulmino sul quale viaggiavano i sei sarebbe uscito fuori strada quando un camion li ha sorpassati, ma nel rientrare nella sua corsia lo avrebbe spinto oltre la carreggiata facendolo ribaltare. Una ricostruzione che comunque va verificata. Si attendono infatti ulteriori conferme ufficiali da parte della polizia locale.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva