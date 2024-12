Home | Carambola infernale in autostrada, mezzi in fiamme

Tragico incidente sulla A4 tra Latisana (Udine) e Portogruaro (Venezia). Nella carambola da incubo uno dei mezzi coinvolti è stato avvolto dalle fiamme e una persona ha perso la vita. La ricostruzione di quanto successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 9 dicembre. (Continua a leggere dopo la foto…)

Incidente mortale sulla A4

Un gravissimo incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16:40, sull’autostrada A4. La carambola ha interessato il tratto compreso tra Latisana e Portogruaro, sul confine tra Friuli e Veneto, percorso da migliaia di automobilisti ogni giorno. Questi ultimi si sono trovati davanti uno scenario spaventoso fino alla chiusura del tratto per le operazioni di soccorso e di ripristino.

Lo scontro, che ha coinvolto due mezzi pesanti e un’auto, è stato infatti estremamente violento. Una bisarca ha preso fuoco a seguito dell’impatto, provocando una scena drammatica. Purtroppo, nell’incidente è stata registrata una vittima. Cosa è accaduto. (Continua a leggere dopo la foto…)

Caos sull’autostrada A4 in direzione Venezia

L’incidente ha avuto gravi ripercussioni sulla viabilità, causando il blocco totale della circolazione sull’autostrada A4 fino alle 20:40 circa. Le autorità sono state costrette a chiudere lo svincolo di Latisana in direzione Portogruaro e ad attivare un’uscita obbligatoria per tutti i veicoli diretti verso Venezia per garantire la sicurezza degli automobilisti sul tratto.

Dai mezzi coinvolti nell’incidente hanno infatti iniziato a propagarsi delle fiammate altissime e una colonna di fumo visibile a lunga distanza. L’origine dell’incendio è stata attribuita al violento scontro tra due mezzi pesanti, tra cui una bisarca, e un’auto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco con numerose squadre, il personale del 118 e la Polizia Stradale. Per permettere i soccorsi e le operazioni di spegnimento del fuoco, il tratto dell’autostrada è stato chiuso al transito, così come lo svincolo di ingresso a Latisana. In poco tempo sul tratto di strada si è creata una coda di veicoli di circa 10 km.



