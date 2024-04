Incidente durante le riprese della serie Tv Rai: attori e troupe cadono nel fiume

L’attore protagonista della serie Tv Rai sull’Ispettore Stucky, Giuseppe Battiston, è caduto nel fiume Sile, in Veneto, dopo che l’imbarcazione su cui stava viaggiando si è ribaltata. L’incidente è avvenuto durante le riprese della serie televisiva e sotto gli occhi della troupe intenta a registrare. Ecco cosa è successo.

Incidente durante le riprese

Nella giornata di sabato 30 marzo, la troupe di una fiction Rai si trovava impegnata in una giornata di riprese nei pressi del fiume Sile in Veneto quando improvvisamente è avvenuto un incidente che ha coinvolto il cast. Le scene da girare erano per la serie Tv sull’Ispettore Stucky che vede l’attore Giuseppe Battiston nei panni del famoso investigatore. La regia voleva registrare una scena sul fiume a bordo di una barca e per questo aveva assunto vogatori esperti che potessero gestirne il movimento mentre gli attori erano intenti a recitare. I rematori erano stati scelti tra quelli della Canottieri Sile, abituati a solcare le acque del fiume veneto. Qualcosa però deve essere andato storto perché improvvisamente l’imbarcazione ha perso il suo equilibrio. (Continua a leggere dopo la foto)

Attori e Troupe cadono nel fiume

Intorno alle 14, la barca su cui c’era l’attore Giuseppe Battiston, una telecamera e due rematori si è ribaltata facendo finire in acqua tutti quanti. Secondo le ricostruzioni, il cavo d’acciaio e una carrucola si sono probabilmente impigliati in qualche ostacolo, facendo finire il mezzo e il suo equipaggio in acqua. In quel tratto il fiume ha una profondità di circa 3 metri e la corrente è forte. Fortunatamente, sul set erano stati organizzate anche delle forze di soccorso proprio per eventualità come quella accaduta. Due bagnini esperti si sono subito messi in azione per prestare soccorso alla troupe che stava per essere trasportata dalla corrente verso una cascatina.

