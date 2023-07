Terribile incidente, invadono la corsia opposta e si schiantano: chi c’era a bordo

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto alle porte di Roma nel pomeriggio di ieri, sabato 1 luglio 2023. Lo schianto è avvenuto tra due auto in via Laurentina nella Capitale. Purtroppo per una donna ha perso la vita in uno scontro con una Tesla. Per lei non c’è stato nulla da fare. Chi c’era a bordo della Tesla? (Continua dopo le foto)

Scontro in via Laurentina: una vittima

Lo schianto è avvenuto intorno alle 18:30 nella zona a sud est della città, al chilometro 21, in direzione Pomezia della via Laurentina. Una delle due auto coinvolte nell’incidente era una Tesla, con cinque ragazzi a bordo. Nell’altra auto, una Lancia Y, una donna, che ha perso la vita nell’impatto. (Continua dopo le foto)

La dinamica dell’incidente

Alla guida della Tesla c’era un ragazzo di vent’anni, che viaggiava con altri quattro giovanissimi. Cos’ha provocato l’incidente? Un sorpasso azzardato? Una manovra eseguita con distrazione? Intanto sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118 e gli agenti del gruppo Eur che hanno avviato i rilievi e i controlli. Secondo i primi riscontri, il 20enne avrebbe imboccato la Laurentina contromano impattando contro la Lancia Y. Le vetture sono state sequestrate come da prassi. Il ragazzo di 20 anni al volante della Tesla sarà sottoposto ai test di alcol e droga. (Continua dopo le foto)

Chi era la vittima dell’incidente

La vittima si chiamava Simonetta Cardone e aveva 66 anni. Saputa della tragica notizia, il quartiere si è stretto intorno a Simona Cardone. “Era un’amica e una bravissima persona. Ora i suoi gatti e i suoi cani che fine faranno? Lei ci teneva moltissimo, sono disposta ad aiutare”, scrive Raffaella e le fa eco Valentina: “Dobbiamo aiutarla a riposare in pace. Lei ci teneva molto non dobbiamo abbandonarla”, fa sapere Roma Today.