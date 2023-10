Crolla albero in autostrada: noto medico rimane schiacciato e muore

Un noto medico è morto in seguito ad un drammatico incidente stradale. Un albero è crollato all’improvviso sulla carreggiata prendendo in pieno il veicolo del dottore, che si stava recando a lavoro. È successo oggi, lunedì 9 ottobre 2023, intorno alle 6 di mattina. (Continua dopo le foto)

Incidente sulla A20, albero crolla in autostrada: morto un medico

Il sinistro è accaduto questa mattina sulla A20, nella provincia di Palermo, tra gli svincoli di Campofelice di Roccella e Cefalù. Stando alle prime notizie, un albero posto ai lati della carreggiata sarebbe improvvisamente crollato prendendo in pieno un’auto. La strada è stata chiusa del tutto al traffico anche perché l’albero ha occupato l’intera carreggiata. Il famoso medico stava viaggiando verso l’ospedale, pronto a prendere servizio, ma purtroppo non è mai arrivato a destinazione. (Continua dopo le foto)

Chi c’era a bordo dell’auto colpita dall’albero

Travolto e ucciso in seguito alla caduta di un albero in autostrada, il medico Francesco Vincenzo Maniaci, fa sapere Palermotoday. L’uomo aveva soli 43 anni ed era medico a contratto all’Inps di Trapani. Stava andando verso lavoro quando la sua auto è stata investita in pieno dal grosso fusto. Per il 43enne purtroppo non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate.