Incidente aereo, a bordo anche i due famosissimi: di chi stiamo parlando

Terribile incidente aereo a Washington. Il volo passeggeri 5342 dell'American Airlines con 64 persone a bordo si è scontrato con un elicottero militare in fase di atterraggio vicino all'aeroporto Ronald Reagan ed è caduto nel fiume Potomac. A bordo dell'aereo c'erano anche i due famosissimi.

Incidente aereo Washington

Grave incidente aereo avvenuto a Washington. C'è stato uno scontro in volo tra l'aereo 5342 dell'American Airlines e un elicottero militare in fase di atterraggio. Subito dopo l'incidente c'è stato un imponente schieramento di forze. I soccorritori hanno estratto alcune persone dal fiume Potomac, dove è finito l'aereo. Al momento non conosciamo il numero esatto delle vittime, ma fonti di polizia hanno confermato alla Cnn che finora nessun sopravvissuto è stato recuperato dalle acque del fiume. A bordo, tra le 64 persone, c'erano anche i due famosissimi.