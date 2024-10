Nella notte tra il 27 e il 28 ottobre un incendio è scoppiato in un negozio di Zara nel pieno centro di Padova. Le fiamme hanno distrutto l’intero store. Numerose sono state le chiamate da parte di residenti che segnalavano l’emergenza. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Incendio da Zara in pieno centro paura e famiglie evacuate

Panico nel cuore della notte a Padova. Un incendio ha interessato il negozio Zara. Sarebbe stato attinto dalle fiamme il magazzino interrato con tutta probabilità a causa di un corto circuito. Le prime telefonate ai numeri d’emergenza sono scattate attorno alle 3 nella notte tra il 27 e il 28 ottobre. Mentre i vigili del fuoco hanno iniziato l’attività di bonifica i residenti degli appartamenti del palazzo sono stati evacuati a scopo precauzionale.

Al momento non si ha notizia di feriti o intossicati, ma a scopo precauzionale per tutta la notte un mezzo del Suem 118 ha stazionato nei pressi del megastore. (continua dopo la foto)

Le ipotesi

Stando alle prime informazioni, sarebbe esclusa l’ipotesi dolosa e non sarebbero state trovate taniche né inneschi all’interno della struttura. Tra le ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine c’è la possibilità che a scatenare l’incendio sia stato un mozzicone di sigaretta finito nelle bocche di lupo. Sul luogo del rogo sono arrivati anche gli agenti della Questura che hanno partecipato attivamente ai soccorsi. L’area è stata transennata. . Da quanto si è appreso i danni agli appartamenti del condominio sarebbero soltanto da fumo, mentre il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme andassero ad intaccare il palazzo.



“Siamo in contatto costante con Enel che rapidamente si è messo all’opera per risolvere la situazione e già in questo momento da 7000 utenze interessate siamo passati a circa 700 con ripristino per le altre“, aveva scritto il sindaco Giordani sui suoi social.

