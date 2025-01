Incendio all’aeroporto in Italia: traffico nel caos e panico

Stamattina c’è stato un incendio all’aeroporto nel nostro paese. Un’auto, per cause ancora sconosciute, è andata in fiamme. Si tratta di una Mercedes nera parcheggiata all’uscita dell’aeroporto. A causa dell’incendio, il traffico è in tilt e addirittura sono rimasti bloccati anche gli autobus ATM. Panico tra le persone che si trovavano nei pressi del noto aeroporto. (Continua…)

Incendio all’aeroporto in Italia

Un incendio dovuto ad un'auto in fiamme, una Mercedes nera parcheggiata all'uscita dell'aeroporto, ha causato lunghe code di traffico e addirittura anche gli autobus ATM sono rimasti bloccati. La causa dell'incendio è ancora sconosciuta. Le autorità adesso indagheranno per capire cosa sia successo. Probabile si sia trattato di un guasto dell'auto. Nel frattempo i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme. L'incendio ha causato anche un'alta colonna di fumo, visibile da chi viaggia nei pressi dell'aeroporto. Panico tra le persone che si trovavano nei paraggi.