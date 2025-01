Incendi Los Angeles, morta l’attrice nelle fiamme: una fine atroce

Continuano a divampare senza tregua gli incendi che stanno devastando Los Angeles e le aree circostanti. Alimentate dai forti venti, le fiamme hanno già causato un bilancio tragico, con 25 morti confermate e 26 persone ancora disperse. Mentre i vigili del fuoco lottano incessantemente per contenere i roghi, la città si colora di fucsia per la polvere antifiamme dispersa dai canadair. Tra le vittime, anche un volto noto del cinema americano, la cui scomparsa aggiunge un ulteriore elemento di dolore a questa tragedia.

Morta l’attrice nelle fiamme

Tra le vittime degli incendi figura l’attrice Dalyce Curry, 95 anni, nota per il suo ruolo nel cult del 1980 The Blues Brothers. I resti della donna sono stati rinvenuti tra le macerie della sua abitazione ad Altadena, completamente distrutta dalle fiamme. La notizia è stata diffusa dalla pronipote, Dalyce Kelley, che ha raccontato come, poche ore prima della tragedia, aveva accompagnato l’anziana attrice a casa senza immaginare ciò che sarebbe accaduto. Secondo le prime informazioni, Dalyce è deceduta martedì sera verso mezzanotte.

Conosciuta affettuosamente come “Momma D”, Curry aveva lasciato il segno anche in altri celebri film, come I 10 comandamenti e Lady Sings the Blues. Il suo legame con il mondo del cinema e la sua scomparsa tragica hanno commosso profondamente i fan e la comunità di Hollywood, che l’ha ricordata come un’icona e una figura amata.

