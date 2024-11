Home | In Serie A traballa anche la panchina del Torino: tre nomi per sostituire Vanoli

Vanoli a rischio esonero dalla panchina del Torino. Dopo Roma e Lecce, anche i granata rischiano un cambio in corsa: i nomi per sostituirlo. Il Torino sta vivendo un periodo critico, con una crisi che ha trasformato quella che era partita come la stagione più promettente degli ultimi decenni in un incubo. In soli 41 giorni, la squadra è passata dall’entusiasmo per un avvio record a una delle peggiori performance in Serie A nello stesso arco di tempo, come evidenziato oggi da La Stampa.

La Stampa ipotizza tre nomi qualora dovesse "saltare" Vanolihttps://t.co/HBZShja4ND — CuoreToro.it ❤️🐂 (@Cuore_Toro) November 13, 2024

Questo tracollo ha portato a un duro sfogo del tecnico Paolo Vanoli, che, dopo la pesante sconfitta nel derby, ha avvertito i giocatori che “così si va in B”. Parole forti che riflettono le profonde difficoltà dell’ambiente granata, difficoltà che da anni sembrano influenzare la squadra e ora rischiano di travolgere anche l’allenatore, pur considerato dai tifosi tra i meno responsabili per questa situazione.

La società, pur ribadendo la fiducia a Vanoli, monitora attentamente i risultati. Per il Torino, tuttavia, i nomi circolati per una possibile sostituzione sono complessi da concretizzare. Il sogno Sarri, già accarezzato in estate, appare ancora inavvicinabile per via dei costi, e anche l’opzione Igor Tudor (che ha preso il posto di Sarri alla Lazio) sembra difficile. Più accessibile sarebbe l’ex tecnico dell’Udinese, Gabriele Cioffi, mentre si è già spento il rumor che vedeva il ritorno di Walter Mazzarri.

La prossima partita contro il Monza, fissata tra undici giorni, sembra destinata a diventare uno spartiacque: una prova decisiva per il Torino, che dovrà dimostrare di saper uscire da questa spirale negativa e rialzare la testa in una stagione che rischia di prendere una piega pericolosa.

