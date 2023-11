Immenso Sinner: battuto Medvedev, adesso è finale a Torino

ATP Finals: Jannik Sinner non ha intenzione di fermarsi. Il tennista azzurro ha battuto in tre set Daniil Medvedev (6-3, 6-7, 6-1) e adesso è in finale a Torino. Affronterà uno tra Djokovic e Alcaraz. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

L’italiano Jannik Sinner festeggia durante il match di singolare del Round Robin tra l’italiano Jannik Sinner e il danese Holger Rune nel quinto giorno delle Nitto ATP World Tour Finals. Jannik Sinner vince 6-2, 5-7, 6-4 su Holger Rune. (Foto di Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images)

Immenso Jannik Sinner: vittoria contro Daniil Medvedev in tre set e finale conquistata alle ATP Finals. Per l’azzurro un match praticamente perfetto, conquistando la quarta vittoria consecutiva in queste Finals di Torino. Il punteggio finale della prima semifinale è stato 6-3, 6-7 (4-7), 6-1, confermando Sinner come l’unico giocatore ancora imbattuto nel torneo.

Il talento italiano ha superato il russo, numero 3 del mondo, in una partita molto combattuta, dimostrando di non essere mai stato in grossa difficoltà. Da una parte l’italiano è riuscito a gestire in modo brillante i momenti difficili, dall’altra Medvedev è apparso più nervoso, manifestando la sua frustrazione nei confronti del pubblico e persino lanciando la racchetta. In finale l’altoatesino incontrerà il vincente tra Djokovic e Alcaraz, che si sfideranno questa sera alle 21.

Le parole di Sinner

Intervenuto dopo la splendida vittoria, Sinner ha commentato così la storica finale conquistata: “E’ stata una partita molto difficile, lui ha iniziato molto bene e ha giocato meglio di me. Dopo il break mi sono sentito meglio. Da quando sono arrivato ho sentito un calore e un’energia incredibile. Soprattutto nel terzo set ho provato a giocare più aggressivo, Medvedev ha giocato diversamente, tirando più forte. Alla fine, però, ho trovato la soluzione giusta, sono contento di questa prestazione. Vediamo come va domani”.