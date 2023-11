Eurolega, sconfitta per la Virtus Bologna: vince il Pana 90-76

La Virtus Bologna è uscita sconfitta dal match contro il Panathinaikos: 90-76 il risultato finale. Terza sconfitta stagionale in Eurolega per gli uomini di Banchi. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Luca Banchi durante Bayern Monaco-Bamberg. (Photo by Tobias Hase/picture alliance via Getty Images)

La Virtus Bologna ha subito una sconfitta in Eurolega contro il Panathinaikos Atene, con un risultato di 90-76 nella nona giornata della regular season 2023/2024. Questa è la terza sconfitta stagionale per la squadra bianconera, che ora si prepara per la sfida contro il Fenerbahce Istanbul nella prossima settimana.

Nonostante gli uomini di Banchi stessero conducendo fino al 30′, la squadra ha poi subito un crollo negli ultimi 10 minuti. Il giocatore dell’ex Olimpia Mitoglou ha guidato il Panathinaikos con 24 punti e 10 rimbalzi. Nonostante i 20 punti di Belinelli e i 17 di Shengelia, la Virtus Bologna, con un record di 6 vittorie e 3 sconfitte, non è riuscita a ottenere la vittoria in questa partita.

Il tabellino

Panathinaikos – Virtus Segafredo Bologna 90-76 (21-15; 45-42; 62-63)

Panathinaikos: Kalaitzakis, Vildoza 11, Guy, Balcerowski 10, Sloukas 11, Grant 7, Nunn 11, Lessort 10, Antetokounmpo, Grigonis 6, Mitoglou 24, Mantzokas. All. Ataman.

Virtus Bologna: Cordinier 2, Lundberg 5, Belinelli 20, Pajola 7, Smith 6, Dobric, Mascolo, Cacok 2, Shengelia 17, Hackett 7, Dunston 6, Abass 4. All. Banchi.

Le parole di Banchi

Intervenuto dopo la partita, il coach della Virtus Bologna Banchi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Congratulazioni al Pana, hanno vinto con merito. Noi abbiamo avuto la sensazione di poter competere fino in fondo. Purtroppo nel momento chiave, a inizio ultimo quarto, ci hanno messo in difficoltà con la difesa e la loro circolazione di palla. Abbiamo cercato di costruire vantaggi per tutta la partita, ma non sempre ci siamo riusciti. Ho rimpianti per l’ultimo quarto, ma so che il nostro avversario ha fatto una grande partita.”.