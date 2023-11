Paulo Dybala compie 30 anni. L’argentino è amato a Roma e sta vivendo un momento importante anche nella sfera privata con Oriana Sabatini.

Il compleanno di Dybala

Oggi Paulo Dybala ha compiuto 30 anni. I messaggi d’affetto sono arrivati un po’ da ovunque, a partire dai compagni di Nazionali passando per la Juventus. Proprio il club bianconero ha pubblicato un breve messaggio per fare gli auguri alla Joya. E mentre a Torino sperano che Soulé possa ripercorrere le orme dell’ex numero dieci, Dybala si prende i complimenti dai grandi campioni. Francesco Totti ha dichiarato che la coppia migliore in Serie A è quella composta dall’argentino e da Lukaku, mentre Zlatan Ibrahimovic ha inserito l’ex Palermo tra i quattro attaccanti più forti del nostro campionato. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Dybala si incunea in area avversaria in dribbling (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Innamorato di Roma

Inutile nascondere che il giocatore si è presto innamorato della città di Roma. La scelta di lasciare la Juventus per sposare il progetto giallorosso è stato dettato anche da motivi personali e di ambientamento. Dybala voleva rimanere in Italia, paese in cui ormai si sente a casa, ma gradiva la destinazione capitolina piuttosto che città come Milano o Napoli. Inoltre la fidanzata è da sempre affezionata alla capitale e ha deciso di comune accordo di tentare l’avventura a Roma. L’affetto dei tifosi, il progetto del club e la presenza di Mourinho hanno creato un contorno che dovrebbe far proseguire l’avventura dell’argentino in giallorosso anche per il prossimo biennio. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Dybala e la fidanzata Oriana Sabatini durante il Gran Premio in scena a Monza (Getty Images)

Il matrimonio con Oriana Sabatini

“Auguri amore mio. Sei tra le persone più meravigliose che conosco e meriti che tutti i tuoi sogni continuino a diventare realtà. Non vedo l’ora di vedere che cose meravigliose ti riserva quest’anno. Ti amo con tutta l’anima” ha esordito sui social Oriana Sabatini, fidanzata del calciatore. Il messaggio è stato corredato da una serie di foto che ritraggono i due insieme in scene di vita quotidiana dell’ultimo anno. Come noto, l’argentino ha chiesto alla modella di sposarlo nel corso di un gesto romantico in una serata romana. Il video della dichiarazione d’amore aveva spopolato sui social, provocando numerosi commenti. La coppia gode di grande notorietà anche in Argentina e potrebbe creare una cerimonia in grande stile in cui saranno invitati numerose personalità del mondo del calcio, tra cui lo stesso Lionel Messi.

