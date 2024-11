Gossip. Ilary Blasi e Bastian Muller, le prime foto col pancino alimentano il gossip (FOTO) – Voci di una possibile gravidanza per Ilary Blasi: la conduttrice Mediaset e l’imprenditore tedesco Bastian Muller, legati da quasi due anni, potrebbero essere in attesa del loro primo figlio insieme. Per Blasi, si tratterebbe del quarto figlio, dopo i tre avuti con l’ex marito Francesco Totti. (Continua a leggere dopo le foto)

Ilary Blasi è incinta? Le prime foto col pancino alimentano il gossip

Ilary Blasi e Bastian Muller, le prime foto col pancino alimentano il gossip – Rumor su una possibile gravidanza per Ilary Blasi e il compagno Bastian Muller, l’imprenditore tedesco conosciuto dopo la fine della relazione con Francesco Totti. Secondo quanto riportato da Diva e Donna, Blasi sarebbe in dolce attesa del primo figlio insieme a Muller, che sarebbe il quarto per la conduttrice. L’indiscrezione è accompagnata da una tenera immagine della coppia, dove lui l’abbraccia da dietro, posando una mano sulla pancia in un gesto affettuoso.

