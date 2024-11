Home | Naike Rivelli in lacrime per la madre Ornella Muti

Naike Rivelli è stata ospite nel pomeriggio di ieri, martedì 12 novembre 2024, del programma di Rai 1 La Volta Buona. La showgirl ha rivelato qual è il suo rapporto con la madre Ornella Muti. Le sue hanno soli 17 anni di differenza e sono legatissime. Ad un certo punto dell’intervista, Naike Rivelli ha lasciato che la commozione prendesse il suo spazio quando si è trattato di affrontare il tema della situazione sentimentale della madre Ornella Muti. Cosa ha rivelato la donna? (Continua dopo le foto)

Naike Rivelli parla del padre

Naike porta il cognome Rivelli, che ha preso dalla madre (all’anagrafe Francesca Rivelli). La ragazza era convinta che il produttore cinematografico spagnolo José Luis Bermúdez de Castro fosse suo padre, ma in seguito a un test del Dna richiesto dall’uomo, i due hanno scoperto di non avere legami di parentela. Ad oggi, né Ornella Muti, né Naike Rivelli saprebbero chi è il padre. “Mio padre non so chi sia e non lo voglio sapere. C’è stato Federico Facchinetti, il papà dei miei fratelli, e ho chiamato sempre lui papà”, ha chiarito la primogenita di Ornella Muti tempo fa. Il rapporto con la madre invece è molto saldo. (Continua dopo le foto)

Il rapporto tra Naike Rivelli e Ornella Muti

Naike ha dovuto sempre confrontarsi con la bellezza della famosissima mamma, ma questo per lei non è mai stato un problema. “Ero e sono innamorata della mamma. Il paragone era fatto dagli altri, ci sono cresciuta sentendomi dire questo, ‘Ma lei è più bella’. Però lei è effettivamente per me la donna più bella del mondo”, ha spiegato Naike Rivelli alla conduttrice. La donna è orgogliosa del successo della madre. “L’anno scorso ha fatto due film, uno che è stato nella top ten di Netflix. Mamma, però, ora fa molto teatro, non ama più perdere troppo tempo andando all’estero, andare in luoghi dove deve chiudersi per tre settimane. Fa le sue serate a teatro, 3 o 4 al mese, e vuole stare a casa. Ha lavorato da quando aveva 12 anni, ha quattro nipoti e un quinto in arrivo: vuole stare a casa. È una sua scelta”, ha chiarito Naike, che poi si è commossa continuando a parlare della madre.

