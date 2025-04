Ilaria Sula, la criminologa interviene su Mark Samson: “Perchè l’ha uccisa”

La nota criminologa Anna Vagli interviene sul caso dell’omicidio di Ilaria Sula ed in particolare sul profilo di Mark Samson, accusato di averla uccisa e poi di aver occultato il corpo. La criminologa ha spiegato, secondo lei, perchè Samson avrebbe ucciso la sua ex fidanzata. (Continua…)

L’omicidio di Ilaria Sula

Ilaria Sula, studentessa universitaria di 22 anni, è stata uccisa il 22 marzo 2025 a Roma dall'ex fidanzato Mark Antony Samson. Il giovane ha poi confessato il delitto. Samson, stando a quanto emerso dalle indagini, avrebbe aggredito la sua ex fidanzata dopo aver letto un messaggio sul suo telefono proveniente da un altro ragazzo. Dopo l'omicidio, la madre di Samson avrebbe aiutato il figlio a pulire le tracce di sangue nell'appartamento. La donna sarebbe indagata per concorso in occultamento di cadavere. Il corpo di Ilaria è stato ritrovato il 26 marzo in una zona boschiva vicino a Roma, nascosto in una valigia. La nota criminologa Anna Vagli si è espressa sul caso, spiegando perchè secondo lei Samson ha ucciso la sua ex fidanzata.