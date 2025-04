Ilaria e Sara, è il lunedì del dolore: “Mai più nessuna come loro”

Due giovani vite spezzate, due comunità sconvolte, un Paese intero che si interroga sul dramma della violenza di genere. Oggi, lunedì 7 aprile, Terni e Misilmeri si fermano per dare l’ultimo saluto a Ilaria Sula e Sara Campanella, entrambe ventiduenni, vittime di femminicidio. 

Terni si stringe attorno a Ilaria Sula

A Terni, alle ore 14:00, partirà un corteo funebre dalla residenza di Ilaria in viale dello Stadio 5, dirigendosi verso il cimitero comunale. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino, invitando la popolazione a partecipare in segno di solidarietà verso la famiglia Sula. Ilaria, studentessa di statistica alla Sapienza di Roma, è stata brutalmente uccisa dall’ex fidanzato, Mark Antony Samson, che ha confessato il delitto. Secondo le indagini, Samson avrebbe commesso l’omicidio nell’appartamento di via Homs a Roma, per poi occultare il corpo in una valigia abbandonata in un dirupo. ( continua dopo le foto)

Misilmeri piange Sara Campanella

A Misilmeri, alle 10:30, nella chiesa San Giovanni Battista, si terranno i funerali di Sara Campanella, celebrati dall’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice. Anche qui è stato proclamato il lutto cittadino, esteso a tutta la Città Metropolitana di Palermo. Sara, studentessa universitaria, è stata accoltellata a morte a Messina dal collega Stefano Argentino, che avrebbe confessato l’omicidio. Secondo le autorità, Argentino avrebbe perseguitato Sara per due anni prima del tragico epilogo.  

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva