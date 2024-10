Home | Il Torino è in vendita? Cairo sarebbe pronto a trattare con Red Bull

Torino in vendita? Al momento è solo un’indiscrezione, ma arriva da La Stampa, una fonte autorevole del capoluogo piemontese. Secondo quanto riportato, il presidente del Torino Urbano Cairo, che da tempo è oggetto di critiche da parte della tifoseria, sarebbe in trattativa con la Red Bull per cedere il club.

Già da mesi circolano voci su un possibile interesse della multinazionale austriaca, e La Stampa rivela ora che, nelle ultime settimane, Cairo avrebbe incontrato emissari della Red Bull almeno tre volte. Inizialmente, si sarebbe discusso di un’eventuale sponsorizzazione, con Red Bull come main sponsor dal 2025, ma successivamente si sarebbe valutata anche la possibilità di un’acquisizione.

Secondo il quotidiano torinese, la Red Bull starebbe studiando il dossier, e una condizione essenziale per la buona riuscita della trattativa sarebbe la proprietà di uno stadio, che permetterebbe di sviluppare progetti commerciali paralleli e generare nuovi flussi di cassa. Va ricordato che la concessione dell’Olimpico scadrà nel 2025 e, secondo La Stampa, il Comune di Torino – che attualmente percepisce 500mila euro l’anno dall’affitto – potrebbe considerare la vendita dell’impianto.

