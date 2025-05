Il TG di Sport.it dell’8 maggio 2025

Tra ritorni attesi, sogni di mercato e finali europee, il mondo dello sport entra nella fase più calda della stagione.

A Trigoria è atteso il presidente Dan Friedkin per decidere il futuro della Roma. I prossimi 180 minuti in Serie A saranno cruciali: c’è in palio la qualificazione alla prossima Champions League e ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

A Napoli si sogna in grande. De Laurentiis punta a un colpo clamoroso: portare Kevin De Bruyne a parametro zero dal Manchester City. Il vero ostacolo resta l’ingaggio del fuoriclasse belga, ma il patron azzurro è pronto a provarci.

In casa Inter è tempo di esultare: i nerazzurri conquistano la finale di Champions League per la seconda volta in tre anni. In finale li aspetta il PSG, che ha eliminato l’Arsenal in semifinale. Appuntamento con la storia.

Intanto, a Roma torna anche Jannik Sinner. Il suo allenatore, Simone Vagnozzi, racconta la voglia e la serenità dell’altoatesino, pronto a riprendere il cammino da numero 1 del mondo nel torneo di casa.

Infine, il Giro d’Italia 2025 si preannuncia il più incerto degli ultimi anni. Tra veterani agguerriti e giovani rampanti, sarà una corsa aperta e tutta da vivere per la conquista della maglia rosa.