Il TG di Sport.it dell’1 agosto 2025

Le ultime su Milan, Inter, Napoli e Juventus. Ecco le notizie di oggi:

In casa Milan continua il calciomercato e la telenovela con il Bruges per Jashari.

Intanto continua la parabola discendente di Dele Alli, fuori rosa al Como e in procinto di lasciare la Serie A.

In casa Inter si continua a lavorare in uscita e in entrata, con la trattativa per Lookman che continua e con Dumfries che dovrebbe restare in nerazzurro.

A Napoli invece si avvicina l’arrivo di Miguel Gutierrez dal Girona, certificando una campagna acquisti di altissimo livello da parte dei partenopei.

Chiudiamo con la Juventus e le sue difficoltà sul mercato, con la società intenta a risanare i conti senza perdere in competitività.