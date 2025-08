Juventus, quante spine per Comolli: “Nessuno deve mancare di rispetto al club”

La Juventus si muove sul mercato tra mille ostacoli. Le manovre in entrata sono frenate da un bilancio da tenere sotto controllo, mentre in uscita si cerca di piazzare i pezzi pregiati senza svendere. Un contesto complicato per i dirigenti bianconeri, chiamati a risanare i conti senza indebolire la rosa. Intanto, a pochi giorni dall’inizio della stagione, restano tanti i nodi da sciogliere, soprattutto in attacco e a centrocampo.

Comolli: “Quando Douglas Luiz non si è presentato ho detto ai giocatori che nessuno può mancare di rispetto alla Juventus.”



A fare chiarezza sulla situazione è stato Damien Comolli, il nuovo direttore generale della società bianconera, che ha parlato alla stampa all’esterno della Continassa, offrendo un quadro realistico e senza giri di parole.

Il primo tema sul tavolo è stato naturalmente il futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è al centro di diverse voci di mercato, ma nulla è ancora deciso. Non è ancora certo che il giocatore parta, ma non è chiaro cosa succederà se invece alla fine resterà nella rosa bianconera. (continua dopo la foto)

“Abbiamo avuto un colloquio molto positivo negli Stati Uniti”, ha spiegato Comolli, “e siamo arrivati alla conclusione che, se ci sarà un’ottima opportunità per lui come calciatore e per noi dal punto di vista finanziario, si può arrivare alla cessione”. Tradotto: Vlahovic potrebbe partire, ma solo davanti a un’offerta importante, al momento ancora assente.

Un altro nome già legato alla Juventus è quello di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese è in forza al Paris Saint-Germain, ma il feeling con la Juve non si è mai interrotto: “Vuole tornare, e c’è un dialogo aperto con il PSG, con cui abbiamo ottimi rapporti”, ha confermato Comolli.

Più sfumata, invece, la questione legata a Jadon Sancho: “Il club è molto attrattivo, ricevo chiamate da tanti agenti e giocatori. Noi siamo la Juventus e vogliamo tornare a vincere”, ha dichiarato il dirigente, lasciando la porta socchiusa ma senza sbilanciarsi.

Intanto, la conferma di Conceição e la crescita di Yildiz permettono alla Juve di gestire con relativa calma la situazione sulle fasce: “Abbiamo due delle ali più forti del mondo e Nico Gonzalez che è un gran giocatore. Se dovesse partire qualcuno, prenderemo in considerazione un acquisto importante”. (continua dopo la foto)

Infine, Comolli ha affrontato anche il caso Douglas Luiz, che aveva fatto discutere per la sua assenza ingiustificata nei primi giorni di ritiro: “Quando non si è presentato, ho detto ai giocatori che nessuno può mancare di rispetto a un grande club come la Juventus”, ha affermato con decisione.

“Douglas ha capito di aver fatto un errore, lo ha riconosciuto e si è rimesso a disposizione del club”. La Juve prova dunque a ritrovare stabilità dentro e fuori dal campo, ma il mercato resta un terreno minato. Tra giocatori da piazzare e nuovi innesti da trattare con pazienza, la strada verso la nuova stagione è ancora tutta in salita.

