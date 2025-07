Il Milan conclude la tournée estiva in Asia e Australia nel migliore dei modi, travolgendo il Perth Glory con un roboante 9-0. Una partita senza storia, dominata dal primo all’ultimo minuto, con otto marcatori diversi e tante indicazioni positive per Massimiliano Allegri, che ha sperimentato nuove soluzioni tattiche.

Primo tempo: Okafor scatenato, Comotto protagonista

Allegri rivoluziona l’undici iniziale rispetto alle precedenti amichevoli e lancia dal primo minuto Estupinan terzino sinistro, Chukwueze e Okafor nel tridente con Jimenez, lasciando Leao inizialmente in panchina. A centrocampo spazio al giovane Comotto, classe 2007.

La partita si sblocca subito grazie a Terracciano, poi Okafor si prende la scena con una doppietta lampo in 4 minuti: prima finalizza l’assist di Jimenez, poi sfrutta un tiro deviato di Loftus-Cheek. Il giovanissimo Comotto si procura e trasforma con un “cucchiaio” il rigore del 4-0, prima del gol di Chukwueze che chiude il primo tempo.

Secondo tempo: Leao entra e segna in 13 secondi

Nel secondo tempo girandola di cambi per Allegri, che passa al 4-2-3-1 e inserisce molti titolari. Tra i pali c’è Terracciano, con Magni, Tomori, Thiaw e Bartesaghi in difesa; Musah, Ricci, Fofana a centrocampo; Leao, Liberali e Saelemaekers davanti.

Proprio Leao entra e segna dopo appena 13 secondi, ripetendosi poi con un’altra rete. A segno anche Ricci, che trova il suo primo gol con la maglia rossonera, e Musah che chiude il tabellino sul 9-0.

Le indicazioni per Allegri

Una prova convincente per il Milan, che oltre al risultato ritrova brillantezza offensiva e nuove soluzioni da valutare in vista della stagione. In evidenza il giovane Comotto, protagonista di un primo tempo da veterano, e la solidità del gruppo, capace di mantenere intensità per tutti i 90 minuti.

Il tour si chiude nel segno dell’entusiasmo e della fiducia, con Allegri che potrà ora proseguire il lavoro in vista dell’inizio del campionato.

