Napoli, Milinkovic-Savic si allena e sfida Meret: è concorrenza vera in porta

È iniziata ufficialmente l’era della concorrenza in porta per il Napoli. A Castel di Sangro, sede del secondo ritiro estivo del club (dopo quello avvenuto a Dimaro-Folgarida dal 17 al 27 luglio), il nuovo acquisto Vanja Milinkovic-Savic ha svolto il suo primo allenamento in maglia azzurra. Fin dai primi esercizi è apparso evidente che il suo ruolo non sarà quello di semplice riserva.

Primo allenamento in maglia Napoli per il nuovo acquisto Vanja Milinkovic-Savic 👀



L'estremo difensore azzurro è stato tra i più acclamati nel corso dell'allenamento odierno tenutosi al Patini di Castel Di Sangro, che ha inaugurato il ritiro in terra abruzzese dei Campioni… pic.twitter.com/0GX29q3y47 — Spazio Napoli (@Spazio_Napoli) July 30, 2025

Conte vuole una sfida vera tra i pali

Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, il portiere serbo è stato espressamente voluto da Antonio Conte per aprire un dualismo tecnico con Alex Meret. Un confronto che promette scintille e che, nelle intenzioni del tecnico, dovrebbe alzare il livello di rendimento e concentrazione di entrambi.

Meret dovrà difendere il posto guadagnato nelle ultime stagioni, mentre Milinkovic-Savic avrà subito l’opportunità di dimostrare il proprio valore. Il campo deciderà chi merita la titolarità, in un clima di sana competizione che potrà solo giovare al Napoli.

CASTEL DI SANGRO, ITALY – JULY 31: Vanja Milinkovic Savic of Napoli on July 31, 2025 in Castel di Sangro, Italy. (Photo by SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

Una scelta strategica per rafforzare la squadra

Questa alternanza tra i pali riflette la filosofia di Conte: massima attenzione alla competitività interna, per evitare cali di tensione e stimolare tutti a dare il meglio. Il Napoli, così, si garantisce due portieri di livello, pronti a contendersi un ruolo da protagonista nella nuova stagione.

Leggi anche: