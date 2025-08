Napoli, una news di mercato e… due compleanni caricano l’estate azzurra: città in festa

Il nuovo Napoli campione d’Italia ha acceso l’entusiasmo della piazza con la grinta di Antonio Conte e una campagna acquisti che punta dritto al bis e all’Europa. Il tecnico leccese ha dato la sua impronta a una squadra che, ora, è diventata una certezza, e sta vivendo un precampionato fatto di lavoro duro per onorare ambizioni altissime. E oggi ci sono anche due ricorrenze importanti.

Le Curve hanno affisso questo striscione nella notte per il compleanno del Napoli



📸 @napolimagazine pic.twitter.com/R109NV6lug — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) August 1, 2025

Le aspettative dei tifosi sono alle stelle, in un clima in cui ogni mossa di mercato è letta come un tassello in più verso una stagione da protagonisti. E proprio per completare il puzzle indifesa, il Napoli si muove con decisione sulla fascia sinistra.

Il nome caldo è quello di Miguel Gutierrez, 23enne del Girona, che da tempo è nei radar della società partenopea. Adesso, però, si è passati dalla fase di studio all’affondo: il Napoli è pronto a investire 18-20 milioni di euro per portarlo a casa. Un’operazione che garantirebbe a Conte un’alternativa preziosa non solo da terzino sinistro, ma anche nel tridente offensivo, grazie alla duttilità del giocatore. (continua dopo la foto)

Dalla Spagna danno l’affare come molto vicino alla chiusura. Un blitz mirato per “risolvere” la fascia sinistra e, allo stesso tempo, segnare una svolta nella strategia di mercato. Con Gutierrez in rosa, potrebbe infatti chiudersi la ricerca dell’esterno alto.

Il colpo Gutierrez potrebbe diventare il regalo perfetto per una giornata speciale: il 1º agosto il Napoli festeggia 99 anni di storia. Una delle società più gloriose e longeve d’Italia guarda al futuro con Conte in panchina, De Laurentiis alla guida e i tifosi pronti a spingere la squadra verso il centenario con eventi, striscioni e tanta passione.

A Fuorigrotta, all’esterno dello Stadio Diego Armando Maradona, campeggia un messaggio firmato dalle Curve: “1 agosto 1926!!! 99% loading”. Un altro, nel cuore del centro storico, recita: “Da 99 anni ogni juorne cchiu’ forte, so pazz’ e te…”. L’anima azzurra pulsa ovunque sotto il Vesuvio.

E come se non bastasse, oggi è anche il compleanno del condottiero: Antonio Conte spegne 56 candeline. Lo fa a modo suo, tra una sessione massacrante al Teofilo Patini e una torta con squadra e Presidente. Una doppia festa nel ritiro di Castel di Sangro, conclusa con tutti i giocatori stremati sul prato dopo chilometri e ripetute. (continua dopo la foto)

Il mister, come un vero leader, ha salutato e incitato uno per uno i suoi uomini. Il Napoli c’è, corre forte e guarda lontano, nell’attesa delle ultime pedine che arriveranno da un mercato sontuoso che pone i partenopei sul primo gradino di favoriti per il prossimo campionato. E i tifosi sognano già lo scudetto numero 5, e magari anche qualche bella sorpresa in Champions.

