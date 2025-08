L’incredibile storia di Dele Alli: spaccio a 8 anni, il vicino che voleva gettarlo da un ponte, la fama e ora l’oblio

La storia di Dele Alli sembra la sceneggiatura di un film diretto da un regista molto fantasioso. Invece è tutto vero, ed è lui stesso a raccontarne alcuni particolari davvero unici. Il suo è stato un talento sbocciato in mezzo al nulla, dopo un’infanzia da incubo, un’esplosione fulminante sui campi da gioco e poi una caduta quasi inspiegabile.

⚪🔵 Dele #Alli al #Como: un solo spezzone di gara, poi il buio. Il contratto scade nel 2026 ma il club valuta il futuro. Tutti i retroscena sul caso👇 https://t.co/e3nrKo463F — Persemprecalcio (@persemprecalcio) July 31, 2025

Una storia che registra anche tentativi di rinascita, come l’ultimo, a Como, che però oggi pare già destinato a concludersi in un nulla di fatto. Quella che sembrava una nuova occasione rischia di chiudersi con soli 9 minuti giocati, con l’addio a un passo. e forse non solo dalla società lariana.

Era gennaio scorso quando Dele Alli firmava con il Como un contratto di 18 mesi con opzione per un altro anno. A credere in lui c’era Cesc Fabregas, deciso a rilanciare un talento che sembrava uscito dal radar del calcio europeo. Alli partì con entusiasmo per il ritiro invernale in Andalusia, accogliendo con serietà e umiltà la sfida: tornare a fare il calciatore.

Ma tutto cambia il 10 marzo. A San Siro, contro il Milan, il Como torna a giocare in uno stadio iconico dopo 23 anni. È una grande serata, la squadra domina e mette sotto i rossoneri. Entra Alli: debutto in Serie A, rientro dopo 743 giorni di assenza dai campi, l’ultima volta in Turchia con il Besiktas. Ma al 91′, la frittata: fallo su Loftus-Cheek, Var, rosso diretto. Nove minuti in campo, tutto da rifare.

Per Dele Alli non è la prima volta che cade. E nemmeno la più grave. A tenerlo in piedi c’è una corazza costruita nell’infanzia. In un’intervista shock aveva raccontato: “A sei anni sono stato molestato da un’amica di mia madre. Lei era un’alcolizzata. A sette fumavo, a otto spacciavo droga nascondendola sotto il sellino della bici. A undici un vicino ha provato a buttarmi giù da un ponte. A dodici sono stato adottato”.

Una vita da film. Una sopravvivenza quotidiana nei sobborghi di Milton Keynes, tra mattoni e disperazione, dove solo il calcio sembrava offrire una via d’uscita. E così è stato, almeno per un po’.

Il primo a crederci fu il Tottenham, che lo strappò per 6 milioni e lo affidò a Mauricio Pochettino. Lì nacque il miglior Alli, trequartista totale, inserito tra Son, Eriksen e Kane in un tridente che faceva paura. Per lui si scomodavano paragoni pesanti: “Il più forte centrocampista inglese dai tempi di Gascoigne”, diceva Ferguson. “Per lui il cielo è il limite”, aggiungeva Souness.

Ma quel cielo Dele non l’ha mai toccato davvero. Dopo il picco, la discesa: problemi caratteriali, rendimento altalenante, prestiti disastrosi. Ora è fuori rosa al Como, ai margini anche del progetto Fabregas. E mentre medita l’addio, resta il sapore amaro di un talento mai compiuto, di una storia incredibile che non trova lieto fine. Almeno per ora.

