Milan, l’agente di Allegri lancia la bomba: “Jashari, siete sicuri che lo abbia chiesto lui?”

Il mercato del Milan vive giornate intense, tra le trattative in corso e i test estivi che stanno aiutando Allegri a definire il nuovo volto della squadra. L’affare più spinoso è quello che coinvolge Ardon Jashari, centrocampista svizzero del Bruges, su cui il club belga continua a fare muro chiedendo 40 milioni. I rossoneri si sono spinti fino a 33,5 milioni più 5 di bonus, ma la risposta resta negativa.

Branchini su Allegri e il mercato del Milan



A cambiare le carte in tavola ci ha pensato Giovanni Branchini, agente del tecnico, che a Sky Sport ha chiarito i contorni della vicenda e ha lanciato una piccola bomba: “Siete sicuri che sia una richiesta ferma e insistente del mister? È stato proposto, ha superato il vaglio, ma non è l’11esimo che manca per poter giocare in 11“.

“Allegri non ha fatto richieste così precise e puntuali, è un profilo interessante e la trattativa sta andando avanti, questo sì, ma non sono neanche così sicuro che siano tutti d’accordo su questa operazione“, ha aggiunto aggiungendo altro pepe Branchini. Perché la prima domanda che tutti si pongono è: chi non sarebbe d’accordo?

Secondo Branchini, Jashari è un profilo apprezzato ma non essenziale, e soprattutto – almeno secondo lui – non richiesto con insistenza da Allegri. “Non pensate che dia le dimissioni se non arriva“, ha aggiunto con una battuta.

L’interesse per il giovane svizzero è reale, ma l’allenatore toscano non intende drammatizzare: “Lavora con grande convinzione con chi ha, il gruppo sta rispondendo bene e c’è fiducia che il mercato verrà completato nei tempi giusti“.

Intanto, sul campo Allegri continua i suoi esperimenti e uno di questi sta diventando più di una semplice prova estiva: Rafael Leao da centravanti. Per la terza volta consecutiva, il portoghese è stato schierato al centro dell’attacco. A Perth, nel secondo tempo, ha agito tra Liberali e Saelemaekers, restando stabilmente in area.

Leao ha risposto bene, confermando che la posizione può diventare abituale, non solo un’alternativa. Con Gimenez atteso in città nei prossimi giorni, il Milan avrà più opzioni davanti, ma attenzione: non è detto che Rafa torni a sinistra Allegri potrebbe davvero aver trovato una soluzione interna per il ruolo di 9. Il mercato continua, ma intanto il tecnico toscano mostra di avere già le idee chiare.

