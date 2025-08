Juventus, adesso parla Vlahovic: e mette Jonathan David nel mirino

La telenovela Vlahovic è uno dei grandi nodi del mercato estivo della Juventus. Il centravanti serbo, fuori dai piani tecnici di Tudor, resta ancora a Torino bloccando di fatto le manovre in entrata dei bianconeri. Nonostante alcune offerte dalla Saudi League, rifiutate dallo stesso giocatore, nessun club europeo ha ancora affondato il colpo.

Così il tempo passa, i giorni scorrono e la Juve rimane sospesa tra il voler ricostruire e l’impossibilità di farlo. E in questo clima teso, Dusan Vlahovic ha deciso ora di rompere il silenzio con una storia Instagram pubblicata proprio a poche ore dalle dichiarazioni del direttore generale bianconero Comolli.

“Davanti a una buona opportunità, può partire”, aveva affermato il nuovo Direttore Generale bianconero. La risposta del serbo è arrivata con una foto dal campo e un messaggio chiaro: “IX…”. Un modo per ricordare a tutti che il numero 9 della Juventus, almeno per ora, è ancora lui.

Non è solo una rivendicazione d’identità, ma anche un messaggio indiretto a Jonathan David, nuovo arrivato in attacco. Il canadese ha scelto la maglia numero 30, ma spera – in caso di addio del serbo – di poterla cambiare entro la prima giornata e prendersi proprio la 9. Un segnale che però Vlahovic ha voluto anticipare, come a dire: “Non è ancora tempo”.

Nonostante le continue voci di mercato – con il Milan tra i club più chiacchierati – Vlahovic non sembra intenzionato a forzare la mano per andarsene. Forte di un contratto da 12 milioni netti a stagione, l’ex Fiorentina si allena con impegno e manda messaggi di determinazione e attaccamento alla maglia.

La Juventus resta in attesa, ma l’impressione è che lo stallo continuerà ancora a lungo. E con un 9 così convinto di restare, il vero problema potrebbe non essere il mercato in uscita, ma quello in entrata, che se il serbo non cambierà idea rischia di rimanere almeno in parte bloccato.

Leggi anche: