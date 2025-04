Il TG di Sport.it del 7 aprile 2025

Le principali notizie sportive di oggi nel TG di Sport.it:

Partiamo dalla Serie A, dove la lotta per un posto in Champions League si fa sempre più infuocata. Sono ben sei le squadre ancora in corsa. Il Milan vede allontanarsi il sogno europeo, mentre la Juventus, rinvigorita, ha agganciato il quarto posto. La Lazio, dopo la vittoria contro l’Atalanta, si avvicina pericolosamente. La Roma continua a crederci, ma il calendario dei giallorossi non lascia spazio a facili entusiasmi.

In casa Inter, i nerazzurri si preparano alla delicata sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Buone notizie per Simone Inzaghi: Barella e Bastoni sono recuperati e saranno a disposizione. In attacco, confermati Lautaro e Thuram. I bavaresi, invece, dovranno fare i conti con diverse assenze pesanti, tra cui quella di Musiala.

Passiamo al tennis, dove arrivano soddisfazioni azzurre. Flavio Cobolli conquista il suo primo titolo ATP, mentre Luciano Darderi si impone con una grande prestazione a Bucarest. Una doppietta che conferma l’ottimo momento del tennis italiano.

In Formula 1, Charles Leclerc chiude al quarto posto a Suzuka, ma la Ferrari continua a faticare sul piano delle prestazioni. Non va meglio a Lewis Hamilton, che ha espresso tutta la sua frustrazione per i numerosi problemi tecnici che lo hanno rallentato.

Chiudiamo con il ciclismo e una prestazione da incorniciare: Tadej Pogacar domina la Ronde e scrive una pagina storica del Giro delle Fiandre 2025. Lo sloveno ha staccato tutti a 18 chilometri dal traguardo, confermandosi uno dei grandi protagonisti del ciclismo mondiale.