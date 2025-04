Inter, sale la “febbre tedesca”: le mosse di Inzaghi per la supersfida con il Bayern

Inter in viaggio per dimenticare in fretta il pareggio di Parma e affrontare al meglio il grande appuntamento in Germania. Domani, alle 21, l’Allianz Arena di Monaco ospiterà il primo atto dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, e la squadra di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare un sfida difficilissima ma stimolante.

Fatta eccezione per Denzel Dumfries, nell'andata dei quarti di finale di Champions League mister Inzaghi manderà in campo il miglior undici possibile ✅️



Salvo imprevisti non ci sarà spazio per le sorprese. Per il tecnico è assolutamente una priorità 💪🏻#BayernInter #Champions pic.twitter.com/D9AhceXIjx — SpazioInter.it (@SpazioInter) April 7, 2025

Il 2-2 di Parma, con il doppio vantaggio vanificato in pochi minuti, ha lasciato una sensazione di delusione, ma la testa e le gambe sono già proiettate al Bayern, una sfida decisiva che potrebbe decidere le sorti di parte della stagione nerazzurra. Per fortuna, le notizie che arrivano dallo spogliatoio sono rassicuranti.

L’immagine di Alessandro Bastoni con il ghiaccio sul ginocchio sinistro a Parma aveva fatto temere il peggio, ma fortunatamente l’allarme è rientrato. Il difensore si è allenato regolarmente con il gruppo. Sarà titolare nella difesa a tre, al fianco di Pavard (ex della gara) e Acerbi, che dovrà affrontare il temibile Harry Kane, capocannoniere del Bayern con 39 gol in 34 partite stagionali.

Buone notizie anche a centrocampo: Nicolò Barella è pronto, e con il suo rientro Inzaghi potrà ricomporre il trio ‘magico’ con Çalhanoğlu in regia e Mkhitaryan mezzala di centrosinistra, pronti a dettare il ritmo della partita. Il centrocampo nerazzurro si prepara a sfidare i colossi del Bayern, che arriveranno all’appuntamento con diversi giocatori assenti.

Sulle fasce, il tecnico nerazzurro può contare su Matteo Darmian, che ha trovato una condizione ideale dopo il lungo infortunio e dovrà sostituire Denzel Dumfries, ancora fermo ai box. A sinistra, invece, Federico Dimarco, pur non essendo al 100%, partirà dal primo minuto.

Inter, continua la sfida sui tre fronti

In attacco, Inzaghi sceglie di confermare la coppia Lautaro-Thuram. Il capitano argentino e il francese, chiamato agli straordinari nelle ultime settimane, saranno incaricati di scardinare la difesa del Bayern. Thuram ha dichiarato: “Noi meglio di Batman e Robin“, con un pizzico di ironia, ma anche con la consapevolezza che l’attacco nerazzurro sarà decisivo per puntare al colpaccio in Germania.

Il Bayern Monaco si presenta all’appuntamento con alcune assenze importanti, tra cui quella di Musiala. Le condizioni fisiche di Kane sono monitorate, ma l’attaccante inglese ha rassicurato tutti: “Mi sono slogato la caviglia. È un po’ gonfia, ma non sono preoccupato”.

Nonostante le difficoltà, il Bayern resta una squadra formidabile, ma l’Inter, con il giusto atteggiamento e una difesa solida, ha tutte le carte in regola per puntare a un risultato positivo. La gara contro i tedeschi è il primo atto di una doppia sfida importante per l’Inter. Che continua a sognare di reggere in tre competizioni nonostante un calendario ai limiti del sopportabile.

Leggi anche: