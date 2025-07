Il TG di Sport.it del 5 luglio 2025

Le principali notizie sportive di oggi nel TG di Sport.it. Iniziamo dal calciomercato e dall’Inter che valuta Ter Stegen come possibile sostituto di Ian Sommer in porta; poi la Juventus a caccia di un nuovo direttore tecnico, con Modesto in pole, e di altri rinforzi per la rosa dopo il colpo Jonathan David. Quindi il tennis con Sinner che a Wimbledon nel terzo turno liquida facilmente lo spagnolo Martinez. Chiudiamo poi con il Tour de France che ha preso il via, con Tadej Pogacar indicato come grande favorito.