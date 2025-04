Il TG di Sport.it del 4 aprile 2025

Bentrovati con una nuova edizione del nostro TG Sportivo. Ecco gli ultimi aggiornamenti dal mondo dello sport:

In apertura, notizie di calciomercato: l’Inter si muove per rinforzare la rosa in vista del prossimo Mondiale per Club. I nerazzurri hanno puntato il giovane difensore del Marsiglia, Luis Enrique: trattative in corso per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Nel mirino anche Gustavo Sa, altro profilo che piace alla dirigenza interista.

Spostiamoci a Torino, dove Igor Tudor vuole convincere la Juventus a puntare su di lui anche per la prossima stagione. La sfida contro la Roma di questo weekend sarà un banco di prova importante per l’ex tecnico di Marsiglia e Lazio, che spera di guadagnarsi la conferma.

In Formula 1, domina la McLaren nelle prime prove libere a Suzuka. Oscar Piastri ha fatto segnare il miglior tempo, seguito a ruota dal compagno di scuderia Lando Norris. Le Ferrari non sono lontane, lasciando aperta la possibilità di una gara combattuta.

Chiudiamo ancora con lo sci e l’aggiornamento su Federica Brignone. Dopo la caduta ai campionati italiani di gigante, gli esami hanno evidenziato una frattura pluriframmentata con interessamento dei legamenti. Il percorso di recupero si preannuncia lungo e difficile, e mette seriamente a rischio la sua partecipazione alle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.