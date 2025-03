Il TG di Sport.it del 31 marzo 2025

Ecco i principali temi del TG di Sport.it di oggi:

In Serie A, a sole otto giornate dalla fine, la corsa allo scudetto è sempre più avvincente e incerta. Inter e Napoli si contendono il titolo, con i nerazzurri che mantengono un vantaggio di tre punti. Il Napoli, però, può contare su un calendario apparentemente più favorevole. Si preannuncia un finale di stagione da non perdere.

Sfida apertissima anche per la qualificazione alla prossima Champions League. Bologna, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina, Milan (ormai quasi fuori) e Atalanta sono tutte in corsa e ogni scontro diretto diventa cruciale. Proprio l’Atalanta ora deve guardarsi le spalle dopo la pesante sconfitta subita contro la Fiorentina, che rende ancora più equilibrata e imprevedibile questa lotta.

Nel mondo del Tennis, grande sorpresa al Masters 1000 di Miami, dove il diciannovenne ceco Jakub Mensick sconfigge Novak Djokovic e conquista il suo primo titolo importante. Una vittoria significativa che conferma come il futuro del tennis sia sempre più in mano ai giovani talenti, pronti a prendersi la scena internazionale.

In Motogp, invece, vittoria importante per Francesco Bagnaia nel Gran Premio delle Americhe, segnato dalla caduta di Marc Marquez. Secondo posto per Alex Marquez, che conquista però la vetta della classifica generale. Un mondiale sempre più appassionante e aperto, che promette spettacolo fino all’ultima gara.